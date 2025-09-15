Развитие сетей: МТС в Курской области - сеть приросла еще 28-ю поселками

15.09.2025, MForum.ru

Цифровая экосистема МТС обеспечила связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей 28 поселков в 15 районах Курской области. Доступ к цифровым сервисам получили почти 13 тысяч курян в рамках программы УЦН. Больше всего малых сел с населением от 100 до 500 человек было подключено в Конышевском, Пристенском, Щигровском и Черемисиновском районах.

Сеть появилась не только в пределах поселков, но и охватила прилегающие территории — объекты инфраструктуры и автомобильные дороги, которые находятся в зоне покрытия базовых станций. Доступ к мобильному интернету открывает новые возможности для местных жителей, а также любителей сельского отдыха, которых деревни региона привлекают живописными ландшафтами, экологически чистым воздухом и спокойной атмосферой. Теперь путешественники могут легко добраться до нужного места, используя онлайн-карты.

Например, сеть LTE, которая появилась в селе Ярыгино Пристенского района поможет найти проезд к известному роднику под названием «Барский колодец» и послушать легенды местных жителей о чудесных исцелениях благодаря этому источнику. А в селе Нижнее Гурово Советского района можно увидеть местную достопримечательность — водопад «Звезда» — Гуровский водослив, который возвели в прошлом веке в виде звезды на реке Расховец. В теплое время года здесь собираются местные рыбаки, а на Крещение водопад превращается в купель, так как вода здесь не замерзает.

«С начала года мы обеспечили доступом к цифровым сервисам около 45 тысяч жителей почти 150 сел и деревень области. И продолжаем работать над качеством связи и мобильного интернета по всему региону, уделяя особое внимание удаленным территориям с небольшой численностью населения, где в основном проживают представители старшего поколения. Мы приложим все усилия, чтобы продолжать расширять сеть и делать её лучше там, где это необходимо жителям региона», — поделился директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

