Развитие сетей: МегаФон в Курской области - еще 60 малых сел получили 4G/VoLTE от МегаФона

14.04.2025, MForum.ru

Благодаря программе УЦН, которую реализует МегаФон в Курской области, более 13 тысяч жителей малых деревень и сел, включая приграничные, теперь могут пользоваться связью 4G/LTE.

В рамках реализации программы УЦН в Круской области, был использован "среднечастотный диапазон". В некоторых населенных пунктах используется также "высокочастотный диапазон". Скорости передачи данных в некоторых населенных пунктах могут достигать 50 Мбит/с.

В контур 4G оператора попали населенные пункты более чем 20 муниципальных образований: Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Тимского, Фатежского, Хотутовского и Щигровского районов.

В числе прочих скоростной мобильный интернет оператора появился в деревне Кекино и селе Ржава Глушковского района, где в общей сложности проживает около 200 человек. Местным жителям стали доступны звонки по технологии VoLTE.

Расширение цифрового охвата больше всего затронуло Кореневский район. Мобильный интернет МегаФона и голосовая связь оператора пришли в села Александровка, Благодатное, Толпино, Верхняя Груня и деревни Колычевка и Гавриловка.

Село Благодатное славится самой большой колонией белых аистов, которые гнездовались в прошлом году на территории региона.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши абоненты были на связи со своими друзьями и родственниками и могли пользоваться всеми цифровыми сервисами. Для этого мы развиваем сеть с помощью государственных программ и за счёт собственных инвестпроектов. Например, с начала года мы модернизировали более 70 БС в областном центре, а сейчас устранили цифровое неравенство в 60 отдаленных населенных пунктах», – отметил директор МегаФона в Курской области Алексей Постников.

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теги: развитие сетей Курская область МегаФон

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