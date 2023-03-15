Развитие сетей: Вымпелком модернизировал сеть в Курской области - в Льгове

MForum.ru
15.03.2023,
Вымпелком сообщает, что в ходе модернизации сети в Льгове, Курской области, был проведен рефарминг диапазона 2100 МГц - частоты 3G задействовали для создания еще одного слоя сети 4G/LTE. Это позволило заметно нарастить средние скорости мобильного интернета в Льгове - в 1.5 раза.
Директор Курского отделения билайн Ирина Рылина:
«Помимо ускорения мобильного интернета мы нарастили покрытие сети 4G, чтобы жители Льгова всегда могли оставаться на связи с близкими. Мы построили новые базовые станции в центре города, в районе Льгова-2. Качество связи стало лучше на железнодорожном вокзале, стадионе «Льгов», в районе Центральной районной больницы, музея А. Гайдара, в пляжной зоне реки Сейм и других важных для горожан локациях. В ближайшее время мы планируем провести рефарминг для повышения скорости интернет-доступа в Курске и других населенных пунктах региона».
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Курская область
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