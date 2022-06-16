Развитие сетей: МегаФон будет развивать цифровую инфраструктуру Курской области

16.06.2022, MForum.ru

Об этом МегаФон и администрация Курской области договорились на ПМЭФ. В частности, речь идет об улучшении качества услуг связи МегаФон в городах и о пилотировании цифровых проектов в сфере экологии и безопасности, в частности, речь идет о внедрении элементов "умного города".

МегаФон и сейчас активно работает в регионе. В частности, Центр транспортного управления Курска использует защищенные каналы связи оператора для системы видеомониторинга. МегаФон первым обеспечил покрытие для этнодеревни, где расположена водяная мельница конца XIX века.

По данным оператора, в зоне его покрытия проживает 98% населения Курской области. С 2020 года обеспечивается поддержка VoLTE.

Оператор предоставляет B2B-услуги предприятиям города, в частности, обеспечивая технологическую радиосвязь LTE в интересах Михайловского горно-обогатительного комбината на площади 60 кв. км, включая территорию карьера.

Пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи договоры с правительствами Курская область