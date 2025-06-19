Искусственный интеллект: Билайн и red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов

MForum.ru
19.06.2025,
В продолжение темы активного внедрения AI телеком-операторами, новость от Билайна и red_mad_robot.
Компании разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления.
Ключевое отличие ИИ-агентов от привычных чат-ботов, они не ограничены шаблонными ответам и могут выполнять сложные задачи, в том числе, за счет интеграции с внутренними системами компании.
Линейка Билайна и партнера включает 5 ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления:
В основе платформы - сочетание нескольких моделей ИИ, включая открытые и проприетарные.
Все ИИ-агенты работают в диалоговом режиме, сотрудник формулирует задачу в свободной форме, система предлагает решение, опираясь на доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:
«ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жёстких алгоритмов.
Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди. Современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО. Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости.
Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд. Наша линейка агентов создана для востребованных бизнес-задач, и мы активно тестируем их внутри компании».
Ход Билайна и партнера лежит в тренде на все более активное внедрение ИИ-систем в бизнес операторов связи. Это современный тренд, а ИИ-агенты - одно из наиболее передовых и перспективных направлений внутри этого тренда.
Подробнее о том, что это за 5 ИИ-агентов:
🔹 ИИ-агент для поддержки продаж — это цифровой помощник продавца, который в режиме диалога призван помочь быстро найти информацию в базе знаний, анализировать диалог с клиентом, генерировать персонализированные скрипты, работать с возражениями. Например, продавец может оперативно получить рекомендации по работе с конкретным клиентом на основе истории взаимодействий и успешных кейсов, что должно помочь более точному и эффективному принятию решений.
🔹 Цифровой ИИ-оператор контакт-центра — платформа, которая в реальном времени анализирует запросы клиентов, генерирует персонализированные ответы и предлагает операторам адаптивные скрипты для эффективной коммуникации. Это новый уровень клиентского сервиса, где рутину берет на себя "когнитивный двойник", а сотрудники создают эмоциональную связь с клиентами. По крайней мере, по задумке.
🔹 Ассистент-секретарь — инструмент для автоматизации административных процессов. Он протоколирует онлайн-совещания, делает их резюме, планирует встречи и интегрируется с корпоративными календарями и коммуникационными платформами. Планируется расширить его возможности до создания внутрикорпоративного агрегатора информации для топ-менеджеров и экспертов, что позволит централизованно управлять знаниями и задачами компании.
🔹 ИИ-агент для разработчиков — это ассистент для написания программного кода и работы с базами данных. Он поможет с автодополнением кода, написанием документации, тестированием и анализом данных. Такой ассистент востребован не только у программистов, но и у дата-саентистов, аналитиков и девопс-инженеров, которым требуется ускорить выполнение типовых задач, связанных с кодом.
🔹 Маркетинговый ИИ-агент - облегчает подготовку визуальных и текстовых материалов для маркетинга и продвижения. Ассистент может сгенерировать изображение по текстовому запросу и подготовить материалы для презентаций, а также поможет провести анализ рынка или конкурентов. В будущем платформа будет учитывать корпоративные стандарты и брендбуки при создании материалов.
В рамках ПМЭФ Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ. Компании намерены совместно создавать и внедрять ИИ-ассистентов, ИИ-агентов, мультиагентные платформы, ориентированные на разные сегменты рынка. Партнеры продолжат развивать платформу, расширяя функционал агентов и подключая новые модели.
Что должно стимулировать потенциальных корпоративных клиентов внедрять предложенное решение? Прежде всего, возможность снизить операционные издержки, повысить производительность труда сотрудников.
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теги: искусственный интеллект Билайн ВымпелКом ИИ-агенты AI-агенты
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