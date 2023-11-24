Фоторепортажи: ВымпелКом открыл офис агентов связи в Кидзании

24.11.2023, MForum.ru

В минувшее воскресенье открыт "офис агентов связи билайн" (4+) в парке профессий Кидзания в московском ТЦ Авиапарк. Кидзания - это игровой город, где дети знакомятся с различными профессиями. Операторы сотовой связи уже не впервые используют этот формат общения с детьми и их родителями. У Вымпелком, например, есть "офис" в Кидбурге, а теперь и в Кидзании. Вашему вниманию - несколько фото с открытия.

За пару минут у офиса агентов связи билайн в Кидзании.

Внутри - все как в настоящем небольшом салоне связи.

Но если подняться выше, то выясняется истинное назначение офиса.

А вот и снаряжение агентов.

Сценарий игры таков - детям от 4 лет предстоит попробовать себя в роли "агента связи". Детям предстоит бороться с хакерами, искать секретный код и "предотвращать взлом сети билайн".

"Темный тоннель" на дороге к "опасному спуску"

А вот и "зона спуска", высота, кстати, вполне ощутимая - как у трехэтажного дома.

За прохождение испытаний дети получат сертификат секретного агента на 15 кидzо, так называют внутреннюю валюту города и смогут приобрести мерч с апперами билайна.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" (билайн):

Каждый из нас в детстве мечтает о будущем с особым трепетом. Для детской мечты нет преград. Я рад, что у наших детей есть возможность окунуться в атмосферу большого города и жизни в нем уже с ранних лет, попробовать разные профессии и, возможно, утвердиться в своей мечте или открыть для себя что-то новое. Особенно приятно, что теперь билайн стал частью детской вселенной Кидзании как компания, которая не только предоставляет связь, но также создает безопасную среду в интернете, спасая город от киберпреступников вместе с юными агентами связи.

Перед торжественным открытием офиса, как полагается, был праздник!

А затем "агенты связи" начали выполнять задания. Родители при этом явно волновались больше чем дети, которые были готовы на любые подвиги, чтобы защитить город от хакеров.

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теги: фоторепортажи билайн ВымпелКом Кидзания

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