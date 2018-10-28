Телеком: Гибридная опорная сеть использует сотовые и спутниковые сети

MForum.ru
28.10.2018,
Компания Kymeta провела серию полевых тестов с участием федеральных агентов на южной границе штата Нью-Мексико. Вместе с такими партнерами, как CopaSAT, CradlePoint и TrellisWare Technologies, компания показала надежность своего решения для организации подвижной связи с использованием спутниковой и сотовой связи.
Речь идет о гибридной сетевой архитектуре, которая адресована полевым агентам, работающим в условиях неполного сотового покрытия. Терминалы Kymeta, способные обеспечивать работу со спутниками SES в движении, там, где это возможно, используют также наземные сети LTE. Для этого применен софтверный роутер Cradlepoint SD-WAN. Доступ к создаваемой локальной сети возможен с помощью портативных мобильных радиотерминалов TrellisWare MANET, которыми пользуются агенты. Даже в движущемся автомобиле доступ к интернету могут получать различные устройства, включая лэптопы, камеры, беспилотники и другие устройства.
Использование комбинированного решения в качестве опорной сети удобно, поскольку в городских условиях LTE обеспечивает лучшее качество подключения, а за пределами покрытия сетей LTE спутниковая связь является подчас единственным способом сохранения подключенности. Источник: oaoa.com.
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теги: США спутниковая связь LTE гибридная
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© Алексей Бойко,
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