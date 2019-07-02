Телеком: Билайн запустил в Москве масштабную поддержку NB-IoT

MForum.ru
02.07.2019,
Ранее Билайн долго экспериментировал с технологией в рамках "умного квартала" в Марьино. Теперь, после перехода к массовому покрытию Москвы, компания дала разработчикам возможность провести пилоты своих IoT-решений в Москве.
Как ожидается, в ближайшие месяцы ряд городских и потребительских сервисов Москвы перейдут на использование NB-IoT.
В Сколково, Марьино и в Войковском районе Билайн запустил также поддержку LTE Cat.M.
Конкуренты не дремлют, у МТС поддержка NB-IoT в Москве запущена с 2018 года, у МегаФон - с 2017 года. Tele2 провела тестирование NB-IoT для сферы ЖКХ.
Источник: comnews.ru
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Internet of Things для #cуперсити: Билайн активировал технологию NB-IoT по всей Москве
2 июля 2019 года, Москва – Билайн активировал в Москве масштабную сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT* (Narrow Band Internet of Things). Московская сеть связи Билайн теперь полностью готова для поддержки десятков миллионов умных устройств интернета вещей и развития рынка технологий «умного города».
Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Массовая активация стандарта NB-IoT на наших базовых станциях стала следующим шагом модернизации московской сети Билайн. Мы представили одну из крупнейших IoT-инфраструктур в России в ключевом мегаполисе - центре тестирования и внедрения передовых технологий. Тренд на массовую интеграцию продуктов интернета вещей только набирает обороты на российском рынке, поэтому мы считаем правильным дать возможность разработчикам провести пилоты своих IoT-решений на нашей сети в Москве. В ближайшей перспективе мы ожидаем переход на новый стандарт многих городских и потребительских сервисов, таких как системы учёта энергоресурсов, городское освещение, дорожная инфраструктура и интеллектуальные системы ЖКХ».
Эдуард Лысенко, министр Москвы, руководитель Департамента информационных технологий: «Модернизация сети – это результат большой работы, которую ДИТ Москвы и Билайн запланировали и осуществляют в рамках соглашения о развитии новых технологий. Активация стандарта NB-IoT создает технологические условия для укрепления позиций Москвы как «умного города». Внедрение продуктов на базе этого стандарта позволит жителям столицы получать качественные сервисы в повседневной жизни».
На текущий момент доступ к IoT-сети Билайн в Москве проходит в пилотном режиме. Билайн предлагает партнерам тестировать интеллектуальные решения для умного города, логистики, а также для промышленного интернета вещей.
Кроме того, Билайн представил в Москве гибридную сеть LTE, которая поддерживает сразу два ключевых мобильных стандарта технологий интернета вещей - NB-IoT и LTE Cat-M. Поддержка двух технологий значительно расширяет возможности сети для подключения сервисов и устройств интернета вещей разной функциональности, в том числе позволяет обслуживать движущиеся объекты, а также объекты в зданиях и подземных сооружениях. Гибридная сеть уже активирована на территории Инновационного центра «Сколково», «Умного квартала» в Марьино и в Войковском районе.
Ранее Билайн анонсировал самую масштабную модернизацию инфраструктуры сети в Москве за всю историю компании. Билайн будет готов ввести в эксплуатацию в Москве новейшую 5G-ready сеть связи в 2020 году. Первая фаза модернизации, включающая обновление сети связи во всех районах Москвы, в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 2019 года. Скорость мобильного интернета увеличится в три раза, а емкость сети значительно вырастет. По завершению модернизации сети покрытие стандарта NB-IoT будет расширятся, за счет активации дополнительных базовых станций в Москве.
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теги: телеком Билайн Вымпелком NB-IoT Москва LTE-M
© Алексей Бойко,
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