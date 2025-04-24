Облачные сервисы: Билайн сообщает о запуске метрокластера Cloud Compute MetroCluster

24.04.2025, MForum.ru

Cloud Compute MetroCluster это гибридная платформа, запущенная beeline cloud. Она объединяет возможности, присущие частным и публичным облакам и обещает бесперебойность работы критически важных приложений и бизнес-процессов.

Технически это устроено так - клиент может развернуть ИТ-инфраструктуру одновременно в двух ЦОД в Москве, практически с мгновенной репликацией данных - площадки взаимозеркалируют друг друга. Это и обеспечивает отказоустойчивость - при гипотетической аварии в одном из ЦОД, сервисы остаются доступными.

Платформа поддерживает интеграцию, включая совместимость с публичным облаком beeline cloud и сторонними платформами и приложениями. Запустить свою инфраструктуры можно за несколько часов - покупать железо или софт не требуется. Оператор обещает соответствие инфраструктуры требованиям 152-ФЗ и ГОСТ Р 56939, а также хранение данных в РФ.

Кому это может быть потенциально интересно? Прежде всего крупному и среднему бизнесу, включая финансовый сегмент (банки и страховые компании), телеком-операторов, госкомпании, промпредприятия. Заявляется SLA 99.95% по бесперебойности - это сравнительно высокий уровень, подписная модель не дает негативного влияния на CAPEX. Клиентам обещана поддержка миграции и "гибкие тарифы".

Конкуренция на рынке облачных услуг высокая, это стимулирует участников рынка предлагать все более диверсифицированные и интересные услуги. Так это и должно работать. В 2024 году о тестах "первого отечественного" метрокластера заявляли Инфосистемы Джет и Аэродиск. А теперь у заказчиков появилась возможность выбора.

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теги: Билайн ВымпелКом облачные сервисы метрокластеры

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