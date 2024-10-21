IT | ИТ: В Москве испытали российский метрокластер на базе СХД

21.10.2024, MForum.ru

Метрокластер — технология создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе синхронной репликации данных средствами СХД. В состав метрокластера входят 2 идентичные СХД, разнесенные по разным локациям, между которыми настраивается зеркалирование данных в синхронном режиме. Таким образом, при выходе из строя одной СХД или целой площадки данные остаются доступны на второй СХД, а функционирование прикладных систем продолжается. Работа такого кластера автоматизирована, то есть переключение узлов в случае сбоя не требует вмешательства администратора и происходит за минимальное время.

Метрокластеры – актуальный формат работы с данными для компаний, для которых важна отказоустойчивость фермы виртуализации. То есть для российского рынка - это необходимый и востребованный формат.

После ухода с российского рынка западных компаний, технология метрокластера практически перестала быть доступной для российских компаний. Компании Инфосистемы Джет и Аэродиск показали работу метрокластера на отечественных решениях, собранных Аквариусом: 2 СХД Аэродиск FS440, соединенные между собой оптическими каналами связи через коммутаторы 25GBE AQ-N5001.

Ферма виртуализации функционировала на серверах Т50 и отечественном ПО. Прикладная тестовая нагрузка на СХД эмулировалась с использованием СУБД PostgreSQL, запущенной в виртуальной машине. С помощью специализированного ПО вносились сетевые задержки для эмуляции использования inter ЦОД канала связи.

Тест 1

Была смоделирована ситуация отказа СХД на одной площадке в результате аварийного отключения электропитания. В этом случае виртуальный интерфейс (VIP) метрокластера мигрировал на другую СХД в течение 30 секунд. При этом работа виртуальной машины не прерывалась.

Тест 2

Эмуляция отказа всей площадки путем отключения электропитания оборудования (сервер, коммутатор, СХД). В этом испытании помимо переключения VIP СХД метрокластера на другую СХД произошло переключение виртуальной машины из-за отказа хоста виртуализации. После этого тестовая нагрузка была перезапущена на второй площадке. Весь процесс с восстановлением нагрузки после крушения занял не более трех минут.

Тест 3

В третьем тесте оценивалась работа метрокластера при сбое каналов связи, который приводит к изоляции узлов кластера на двух площадках. В ходе него эксперты проверили работу механизма арбитража между двумя СХД, который выполняется отдельным компонентом решения — сервером-арбитром. СХД, сохраняющая связь с арбитром, становится основной и принимает на себя нагрузку, при этом вторая СХД исключается из кластера, чтобы избежать ситуации Split-brain и повреждения данных.

Можно констатировать, что участники теста справились с задачей конфигурирования метрокластера российскими средствами без использования западного ПО. Тесты проходили 18-19 сентября на площадке конференции IT Elements.

Как отмечает Инфосистема Джет, уже проведен ряд тестов отечественного метрокластера в ИТ-ландшафте заказчиков.

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теги: айти метрокластеры

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