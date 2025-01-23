Анонсы: Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

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Анонсы: Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

23.01.2025, MForum.ru

Состоялось главное событие года, на котором были представлены смартфоны серии Samsung Galaxy S25. Флагман семейства, Samsung Galaxy S25 Ultra, производит отличное первое впечатление благодаря продуманному дизайну со скругленными острыми углами, чтобы сделать большой телефон более удобным для удержания.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Samsung Galaxy S25 Ultra стал тоньше (8,2 мм против 8,6 мм) и легче (218 г против 233 г), чем Galaxy S24 Ultra. Телефон сохранил титановую рамку (и все его названия цветовых решений), а также претендует на эксклюзивное право использовать новое Corning Gorilla Armor 2. Эта новинка от Corning прочнее керамического стекла предыдущего поколения и сохрало антибликовые свойства.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Дисплей, похоже, не изменился. Используется 6,8-дюймовая QHD+ Dynamic AMOLED 2X панель с частотой обновления 1–120 Гц, Vision Booster и адаптивным цветовым тоном.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Galaxy S25 Ultra базируется на мобильной платформе Snapdragon 8 Elite для Galaxy с на 40% большей испарительной камерой для охлаждения. Samsung утверждает, что чип оснащен на 40% более быстрым NPU, на 37% более быстрым CPU и на 30% более быстрым GPU, чем его предшественник. Объем ОЗУ – 12 Гб.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Новый, на 40% более быстрый NPU, обеспечивает множество возможностей ИИ. Вы можете вызвать Gemini, нажав и удерживая боковую косую кнопку питания. Circle to Search теперь может распознавать телефонные номера, электронные письма и URL-адреса для быстрых действий.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Мультимодальные агенты ИИ интерпретируют текст, речь, изображения и даже видео для естественного взаимодействия — например, вы можете попросить Gemini найти определенную фотографию в Галерее. Поиск учитывает содержимое, предлагая следующий шаг — поделиться GIF-файлом или сохранить событие. Есть расшифровка и резюме звонков, помощник по написанию может резюмировать содержимое и форматировать заметки, генеративное редактирование теперь доступно на устройстве.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Galaxy S25 Ultra получил Personal Data Engine, который анализирует пользовательские данные на устройстве и сохраняет их конфиденциальность в Knox Vault. Есть даже нечто, называемое постквантовой криптографией, для защиты ваших данных от угроз, которые могут возникнуть из-за квантовых компьютеров в будущем.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Наконец, Now Brief показывает сводку вашего дня и действует упреждающе с предложениями, адаптированными под ваши потребности и предпочтения в течение дня — вы можете получать биржевые новости, прогноз погоды, события, информацию о путешествиях и т. д. Now Brief отображается на экране блокировки.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

AI-пакет является частью One UI 7 на базе Android 15, который впервые представлен в серии Galaxy S25. Естественно, появится и на других телефонах Samsung в будущем. В плане поддержки Samsung обещает семь поколений обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности с Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

В фоточасти Galaxy S25 Ultra получил новую сверхширокоугольную камеру 50 Мп f/1.9. Остальные сенсоры аналогичны предыдущему поколению: основная камера 200 Мп f/1.7, телефото 50 Мп f/3.4 5x и среднефокусный зум 10 Мп f/2.4 3x. Спереди находится селфи-камера 12 Мп f/2.2.

Кроме того, Samsung рекламирует свой AI ProVisual Engine следующего поколения, который улучшает съемку, просмотр и редактирование.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Galaxy S25 Ultra снимает 10-битные HDR-видео по умолчанию (в S24 Ultra эта функция была отключена по умолчанию), а также впервые Samsung предлагает Galaxy Log — режим записи с более широкой цветовой гаммой для дальнейшей и более точной цветокоррекции. В Expert RAW появился новый режим Virtual Aperture, дающий контроль над глубиной резкости, а Portrait Studio позволяет создавать персональные аватары с помощью ИИ.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

Samsung Galaxy S25 Ultra поставляется в вариантах Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver и Titanium Gray в трех конфигурациях памяти. Стоимость вариантов 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ составляют €1449/£1249, €1569/£1349 и €1569/£1549, соответственно. В рамках предзаказа по цене модели с 256 Гб встроенной памяти покупатели получат вариант на 512 ГБ. Кроме того, пользователи бесплатно получат 6 месяцев Gemini Advanced при покупке Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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