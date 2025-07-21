Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально

MForum.ru
21.07.2025,
Компания Realme анонсировала новую пару по-настоящему беспроводных наушников. Они называются Realme Buds T200 и будут официально представлены 24 июля вместе со смартфонами серии Realme 15.
Realme Buds T200 - беспроводные наушники начального уровня. Но, несмотря на это, они обладают неплохим набором функций, включая активное шумоподавление, которая, по утверждению Realme, снижает уровень шума до 32 дБ. Есть динамические динамики диаметром 12,4 мм с поддержкой LDAC и беспроводного аудио высокого разрешения. Другие функции включают в себя пространственное трехмерное воспроизведение звука, подключение двух устройств и шумоподавление при вызове с помощью искусственного интеллекта с четырьмя микрофонами.
В Realme заявлено до 8 часов непрерывного воспроизведения с ANC и AAC и 4,5 часа с ANC и LDAC. Подзарядка 10 минут дает еще до 5 часов воспроизведения. Более подробная информация, включая цены и доступность, будет объявлена позже.
© Антон Печеровый,
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