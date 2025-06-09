Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля

MForum.ru
09.06.2025,
Ожидалось, что Samsung проведет свое следующее мероприятие Unpacked, на котором представит Galaxy Z Fold7 вместе с Galaxy Z Flip7, в Нью-Йорке в начале июля. Однако согласно новым данным это мероприятие следует ожидать лишь в середине июля. Точной даты пока нет.
Samsung Galaxy Z Fold6
Тот же источник также утверждает, что Galaxy Z Fold7 получит лучшие камеры, большие экраны, «лучшую выносливость» и, к сожалению, более высокую цену, чем у предшественника.
Также Samsung уже начала дразнить кучей «Ultra»-функций несколько дней назад, что заставило нас подумать, что она также выпустит Ultra-версию телефона. Однако выпуск отдельной версии опровергнут. Таким образом, можно ожидать увеличение цены «обычной» версии устройства.
Также утверждается, что Fold7 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite. Хотя сроки его запуска не очень удачные — преемник этой SoC будет анонсирован в конце сентября, всего через два месяца после вероятного начала продаж Fold7.
© Антон Печеровый,
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