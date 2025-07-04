Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах

04.07.2025, MForum.ru

До большого мероприятия Samsung Unpacked, которое состоится 9 июля, осталось всего несколько дней, а утечек приоткрывающих завесу тайны становится все больше. Свежие рендеры показывают официальные чехлы Galaxy Z Flip7, сочетающие стиль и функциональность.

На изображениях, опубликованных Android Headlines и @evleaks, представлены три варианта чехлов: прозрачный, с силиконовым кольцом и более качественный чехол Kindsuit. Каждый из них адаптирован к более тонкому изогнутому профилю Z Flip7 (13,7 мм) и более крупному 4,1-дюймовому дисплею на крышке от края до края.

Прозрачный чехол, доступный как в обычном исполнении, так и с магнитами, похожими на MagSafe, позволяет пользователям подчеркнуть дизайн телефона, улучшая его сцепление с поверхностью и удобство беспроводной зарядки. В нем также подчеркивается новый кораллово-красный цвет.

Силиконовый футляр с кольцами, предназначенный для удобного использования одной рукой, придает изделию игривый вид. Он оснащен прочным креплением для кольца и будет представлен в черном, синем, кораллово—красном и мятном оттенках - скорее всего, это эксклюзивный вариант цвета.

Для тех, кто ищет что-то более изысканное, чехол Kindsuit для Flip7 из искусственной кожи доступен в черном, темно-сером и верблюжьем цветах. Несмотря на дополнительную защиту, все чехлы сохраняют тонкий дизайн телефона, благодаря приподнятым углам для дополнительной защиты от падения и минимальному объему.

Интересно, что Galaxy Z Flip7 FE, как ожидается, будет слегка доработанной версией Z Flip6 с чипом Exynos 2400, скорее всего, будет поддерживать те же аксессуары. По слухам, эта модель будет более бюджетной и, возможно, будет стоить от 700 до 800 долларов, согласно данным Android Central.

Благодаря новым корпусам и новым цветовым решениям Z Flip7 обещает быть не только функциональным, но и стильным. Скоро мы узнаем, помогут ли эти аксессуары Samsung еще больше выделиться сегменты складных устройств.