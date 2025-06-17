Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10

17.06.2025, MForum.ru

Infinix выпустила серию Smart 10, состоящую из трех смартфонов: Smart 10, Smart 10 Plus и Smart 10 HD. Трио предлагает характеристики начального уровня, динамики с настройкой DTS и несколько ярких цветовых вариантов.

Infinix Smart 10 HD

Все три новинки оснащены 6,67-дюймовыми IPS LCD разрешением HD+ и пиковой локальной яркостью 700 нит. Smart 10 HD поддерживает частоту обновления 90 Гц, а два других — используют экраны с частотой обновления 120 Гц. Также все три устройства серии Smart 10 предлагают два динамика с настройкой DTS и режимом громкости 300%.

Основа аппаратной части всех трех новинок – чипсет Unisoc T7250 (он же T615), который дополняют до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Также отметим сохранившиеся 3,5 мм разъемы для наушников.

Smart 10 и Smart 10 Plus оснащены 8-мегапиксельными основными камерами и 8-мегапиксельными селфи-камерами. Smart 10 HD оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с дополнительным сенсором AI (данные о нем не приводятся) и 8-мегапиксельной селфи-камерой.

Infinix Smart 10

Что касается аккумуляторов, Smart 10 Plus оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой 18 Вт, а Smart 10 и Smart 10 HD оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт и 10 Вт, соответственно. Также отметим сертификацию IP64 для Smart 10 и Smart 10 Plus.

В программной части Smart 10 HD работает под управлением XOS 13 на базе Android 14 Go, а Smart 10 и Smart 10 Plus получают XOS 15.1 на базе Android 15.

Infinix Smart 10 Plus поставляется в цветах Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue и Ruby Red. Он доступен в Малайзии за 349 MYR (82 долл. США) в версии 4/128 ГБ и за 399 MYR (94 долл. США) за версию 8/128 ГБ.

Infinix Smart 10 поставляется в цветах Sleek Black Titanium Silver, Iris Blue и Twilight Gold. Он стоит от 299 MYR (70 долл. США) за версию 3/64 ГБ.

Infinix Smart 10 HD поставляется в цветах Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green и Galaxy White. Цена пока не объявлена.

Infinix Smart 10 Plus