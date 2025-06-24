Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля

MForum.ru
24.06.2025,
На прошлой неделе известный автор утечек Эван Бласс сообщил, что Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное презентации новых складных устройств, 9 июля. И теперь эта дата подтверждена официально – Galaxy Unpacked состоится именно 9 июля.
Мероприятие пройдет в Бруклине, Нью-Йорк, и начнется в 10 утра по восточному времени. Прямая трансляция также будет вестись на официальном сайте Samsung и канале YouTube.
Корейский бренд не раскрыл, сколько устройств он представит на выставке Unpacked. Он просто заявил, что "устройства Galaxy следующего поколения переосмысливаются на основе нового интерфейса на базе искусственного интеллекта, поддерживаемого прорывным оборудованием, созданным для раскрытия их полного потенциала".
В видео-тизере, которым поделилась Samsung, говорится, что ближе к концу "Ultra раскладывается", что может навести на мысль о том, что Samsung представит складной Ultra на выставке Unpacked. Однако, по слухам, это маловероятно.
Хотя Samsung прямо не назвала названия продуктов, которые она представит на мероприятии Unpacked 9 июля, ходят слухи, что бренд представит Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE и серию Galaxy Watch8.
© Антон Печеровый,
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