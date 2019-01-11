Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля

11.01.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально объявила дату анонса флагманского смартфона Galaxy S10. Ранее ожидалось, что новинка будет представлена в Барселоне, в рамках MWC 2019. Однако мероприятие пройдет в Сан-Франциско, за 5 дней до начала выставки.

В части спецификаций будущей новинки есть достаточно много предположений. Однако, с большой долей вероятности можно говорить об экране с круглым вырезом под фронтальную камеру и закругленными краями, а также версии с поддержкой сетей 5G. Скорее всего будут показаны 4 варианта: Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G. Впрочем, подождем Galaxy Unpacked.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/SamsungMobile

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