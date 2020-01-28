Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Z Flip

28.01.2020, MForum.ru

Анонс смартфона Samsung Galaxy Z Flip состоится 11 февраля в рамках события Galaxy Unpacked 2020. Однако многие подробности о новике уже появились в сети.

В активе Samsung Galaxy Z Flip ожидается 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2636х1080 точек с ультратонким защитным стеклом, чипсет Snapdragon 855+, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0, сдвоенная камера с двумя 12 Мп сенсорами и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Размеры новинки составят 67,9 х 73,6 х 6,9-7,2 мм в открытом и 87,4 х 73,6 х 15,4-17,3 мм в закрытом состояниях. Вес Samsung Galaxy Z Flip составит 183 г. Ожидаемая цена - $1500.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации winfuture.de

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