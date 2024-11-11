Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года

11.11.2024, MForum.ru

Ожидается, что Samsung выпустит не три, а четыре смартфона Galaxy S25 в следующем году. Более ранние сообщения из Кореи показали, что будет версия Galaxy S25 Slim. Однако она появится позже, а январский запуск будет зарезервирован для оригинального трио Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.

Ожидается, что S25 Slim получит 6,7-дюймовый плоский экран и более тонкий корпус, чем остальная линейка. Также предполагается, что он будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру с датчиком ISOCELL HP2.

Возможный срок выхода устройства – апрель 2025 года, при этом название Galaxy S25 Slim может быть не окончательным. Что касается остальных флагманских смартфонов - летом 2025 года ожидается выход Galaxy Z Flip SE и двух устройств Galaxy Z Fold7.