Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года

MForum.ru
11.11.2024,
Ожидается, что Samsung выпустит не три, а четыре смартфона Galaxy S25 в следующем году. Более ранние сообщения из Кореи показали, что будет версия Galaxy S25 Slim. Однако она появится позже, а январский запуск будет зарезервирован для оригинального трио Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.
Ожидается, что S25 Slim получит 6,7-дюймовый плоский экран и более тонкий корпус, чем остальная линейка. Также предполагается, что он будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру с датчиком ISOCELL HP2.
Возможный срок выхода устройства – апрель 2025 года, при этом название Galaxy S25 Slim может быть не окончательным. Что касается остальных флагманских смартфонов - летом 2025 года ожидается выход Galaxy Z Flip SE и двух устройств Galaxy Z Fold7.
© Антон Печеровый,
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