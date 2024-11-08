Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым?

MForum.ru
08.11.2024,
В Китае анонсирован смартфон Samsung W25 Flip. Как следует из названия, новинка представляет собой раскладную модель, которая может похвастаться премиальным дизайном и первоклассными характеристиками.
Samsung W25 Flip анонсирован в керамическом черном цвете с логотипом «Heart to the World» с нежным матовым оттенком и золотой бронированной алюминиевой рамкой. Основой модели стал Galaxy Z Flip.
Samsung W25 Flip оснащен 6,7-дюймовым основным дисплеем FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Внешний экран представляет собой 3,4-дюймовый HD Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.
Внутри Samsung W25 Flip разместился чипсет Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.
Тыловая камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор и 50-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом. Для сэлфи служит сенсор разрешением 10 Мп. Также отметим рейтинг IP48 для защиты от воды и пыли, стереодинамики с Dolby Atmos, фирменную оболочку One UI 6.1.1 поверх ОС Android 14, поддержку двух SIM-карт и NFC.
Новинка уже доступна в Китае для предварительного заказа. Цена составляет 9999 юаней (примерно 1393 доллара США), начало отгрузок с 15 ноября 2024 года.
© Антон Печеровый,
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