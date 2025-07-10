Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально

10.07.2025, MForum.ru

Представлены новые раскладные смартфоны Samsung. Наряду с премиальной Flip7, производитель представил более дешевую модель FE. Оба смартфона дебютируют с One UI 8 / Android 16 "из коробки", что добавляет дополнительную функциональность FlexWindow.

Samsung Galaxy Z Flip7 успешно справился с трудной задачей - сделать корпус более тонким при одновременном увеличении емкости аккумулятора. Толщина новой модели в сложенном виде составляет 13,7 мм, в разложенном - 6,5 мм. При этом емкость АКБ составляет 4300 мАч. Для сравнения, толщина Z Flip6 составляет 14,9 мм/6,9 мм при аккумуляторе емкостью 4000 мАч. Вес новинки практически идентичен предшественнику – 188 г.

Размеры экранов также увеличились . Диагональ наружного дисплея Samsung Galaxy Z Flip7 составляет 4,1 дюйма. Он представляет собой SuperAMOLED- панель «от края до края» разрешением 1048 x 948 пикселей при частоте 120 Гц. Толщина боковых рамок всего 1,25 мм. Это значительное увеличение по сравнению с 3,4-дюймовым дисплеем предшественника.

Дисплей на крышке обеспечивает яркость до 2600 нит, что обеспечивает отличную видимость изображения на ярком солнечном свете. Google Gemini AI assistant и панель управления Now теперь можно использовать в FlexWindow. Кроме того, на внешнем дисплее можно использовать больше приложений от производителя и сторонних разработчиков.

Внутренний дисплей тоже стал больше, теперь его диагональ составляет 6,9 дюйма (по сравнению с 6,7 дюйма предшественника). Samsung утверждает, что по размеру он похож на дисплей Galaxy S25+ (ширина дисплея Z Flip7 составляет 68,6 мм по сравнению с 70,8 мм у S25+). В сложенном виде Flip, конечно, компактнее.

Инженерам Samsung пришлось нелегко, когда они решили сделать Galaxy Z Flip7 тоньше. Им пришлось уменьшить размеры внутренних компонентов и расположить их более плотно, чем в любых других устройствах Galaxy. Armor FlexHinge стала на 30% тоньше.

Интересно, что Samsung решила сделать водонепроницаемыми внутренние компоненты, вместо того чтобы пытаться герметизировать лицевые панели. Для внешних половинок используется стекло Gorilla Glass Victus 2, рама изготовлена из бронированного алюминия. Z Flip7 имеет класс защиты от пыли и воды IP48.

Еще одно изменение касается набора микросхем – в телефоне используется новый 3-нм процессор Exynos 2500. Чип оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ памяти для хранения данных. Причем на этот раз для североамериканского рынка нет варианта на Snapdragon.

Более высокая энергоэффективность Exynos 2500 (по сравнению с прошлогодним Snapdragon) и немного большая емкость АКБ обещают до 31 часа воспроизведения видео без подзарядки. Samsung Galaxy Z Flip7 поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (1-50% за 30 минут), а также беспроводную зарядку.

На обратной стороне Samsung Galaxy Z Flip7 расположены камеры: основная на 50 Мп (f/1.8, 1,0 мкм пикселей, OIS) и сверхширокоугольная на 12 Мп. Их, как и 10-мегапиксельную камеру на внутреннем дисплее, можно использовать для селфи. Специального телеобъектива нет, но Samsung утверждает, что основная камера с разрешением 50 Мп обеспечивает 2-кратное увеличение "оптического качества".

Одним из важных обновлений стала поддержка 10-битных HDR-видео, которые обеспечивают в 4 раза более насыщенную цветопередачу, чем у Z Flip6. Кроме того, фильтры теперь можно просматривать в режиме реального времени на дисплее FlexWindow cover. У этого дисплея есть и другие новые возможности. Автоматическое увеличение автоматически удерживает вас в кадре, так что вы можете положить телефон (сложенный пополам, чтобы он служил штативом) и заняться своими делами – эта функция также позволяет регулировать яркость. Также яркость можно регулировать вручную с помощью ползунка увеличения.

Samsung Galaxy Z Flip7 доступен в цветах Blue Shadow, Jet Black и Coral Red, а также в эксклюзивном цвете Mint, который доступен в онлайн-продаже. Цены стартуют от отметки 1100 долларов США (1200 евро) за версию 12/256. Вариант 12/512 обойдется в 1220 долларов США (1320 евро).