Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально

26.08.2025, MForum.ru

Новая складная модель Honor, похожая на Samsung Galaxy Z Flip7 и Motorola Razr 60 Ultra, привлекает внимание тыловой камерой разрешением 200 Мп и кремний-углеродным аккумулятором.

Honor Magic V Flip 2 оснащен 6,82-дюймовым OLED-экраном LTPO с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение основного дисплея 2868 x 1232 пикселя, номинальная пиковая яркость 5000 нит. На внешней панели установлен 4,0-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 1200 x 1092 пикселей и максимальной яркостью 3600 нит.

Honor Magic V Flip 2 работает на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ дискового пространства. Он работает под управлением операционной системы MagicOS 9.0.1 на базе Android 15 и оснащен множеством функций искусственного интеллекта.

Honor Magic V Flip 2 получил 200-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/1,9 и OIS. Также присутствует дополнительная 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов. В вырезе экрана размещена 50-мегапиксельная камера для селфи.

За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт.

Среди других отличительных особенностей новой раскладушки - степень защиты IP58 и IP59, сертификат SGS на долговечность, двойные динамики, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, две SIM-карты и NFC. Magic V Flip 2 доступен в фиолетовом, белом и сером вариантах, а также в синем цвете ограниченной серии.

Стоимость модели Magic V Flip 2 объемом 12 ГБ/256 ГБ составляет от 5 499 юаней (765 долларов США). Он также доступен в вариантах 12 ГБ/512 ГБ, 12 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ/1 ТБ по цене 5 999 юаней (835 долларов США), 6 499 юаней (905 долларов США) и 7 499 юаней (1045 долларов США) соответственно. В настоящее время новинка доступна для предзаказа в Китае, продажи начнутся 28 августа.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

