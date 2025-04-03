MForum.ru
03.04.2025,
Информация о планах Samsung выпустить более доступный складной смартфон в сети циркулирует достаточно давно. Возможным временем анонса называют июль этого года. Новинка может получить имя Galaxy Z Flip FE или Z Flip7 FE.
Galaxy Z Flip5
Причем, в сети уже появились некоторые характеристики этого устройства. Ожидается, что это будет смартфон на базе Exynos 2400e SoC (используется в Galaxy S24 FE прошлого года). Информация относится к устройству с номером модели SM-F761B, вероятно для европейского рынка.
Flip FE получит 8 ГБ оперативной памяти и ту же систему камер, что и в Flip5 2023 года — 12-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельная селфи-камера. Источник этих спецификаций далее утверждает, что Flip FE будет по сути Flip5 с обновленным SoC. Еще неизвестно, останется ли емкость аккумулятора прежней — 3700 мАч.
Главное в Flip FE то, что он будет дешевле Flip7, и с этими спецификациями он должен быть значительно более доступным, что привлечет больше людей в сферу складных устройств.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 8000 мАч / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Lava Bold 5G за 11 рупий представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru