Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном

03.04.2025, MForum.ru

Информация о планах Samsung выпустить более доступный складной смартфон в сети циркулирует достаточно давно. Возможным временем анонса называют июль этого года. Новинка может получить имя Galaxy Z Flip FE или Z Flip7 FE.

Galaxy Z Flip5

Причем, в сети уже появились некоторые характеристики этого устройства. Ожидается, что это будет смартфон на базе Exynos 2400e SoC (используется в Galaxy S24 FE прошлого года). Информация относится к устройству с номером модели SM-F761B, вероятно для европейского рынка.

Flip FE получит 8 ГБ оперативной памяти и ту же систему камер, что и в Flip5 2023 года — 12-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельная селфи-камера. Источник этих спецификаций далее утверждает, что Flip FE будет по сути Flip5 с обновленным SoC. Еще неизвестно, останется ли емкость аккумулятора прежней — 3700 мАч.

Главное в Flip FE то, что он будет дешевле Flip7, и с этими спецификациями он должен быть значительно более доступным, что привлечет больше людей в сферу складных устройств.