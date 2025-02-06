Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч

MForum.ru
06.02.2025,
Ожидается, что Xiaomi Mix Flip 2 будет анонсирован в этом году. Согласно последним утечкам, новинка получит аккумулятор емкостью 5100 мАч. Это больше, чем у его предшественника (4780 мАч), но меньше, чем ранее озвученная емкость от 5600 мАч до 5700 мАч.
Xiaomi Mix Flip
Вероятная причина в том, что не получается в компактном складном устройстве разместить столь емкий аккумулятор. Кроме того, Mix Flip 2 получит рейтинг IPX8 для водонепроницаемости, поддержку беспроводной зарядки 50 Вт, улучшенную складку, множество ориентированных на женщин настроек и кучу интересных цветовых решений. Скорее всего, это будет первый складной смартфон-раскладушка, выпущенный на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. Камера останется сдвоенной, но вместо широкоугольного вспомогательного сенсора будет использоваться сенсор с теле- фото- объективом.
По слухам анонс Xiaomi Mix Flip 2 состоится во втором квартале года, между апрелем и июнем текущего года.
© Антон Печеровый,
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