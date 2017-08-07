Слухи: Появились первые «живые» фото Samsung Galaxy Note 8

07.08.2017, MForum.ru

Ожидается, что анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8 состоится 23 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Благодаря разнообразным утечкам некоторые подробности о новинке не является секретом. Однако «живые» фотографии, скорее всего, в сеть попали впервые.

Показанное на фото устройство, вероятно, является прототипом. Кроме того, на фотографиях размыты некоторые области, что призвано скрыть часть конкретной информации. Однако целостное представление о смартфоне получить можно. В частности, можно рассмотреть бесконечный дисплей (аналогичный Galaxy S8) и индикатор функции «Always On». По имеющимся данным диагональ экрана Samsung Galaxy Note составит порядка 6,2 дюймов, при соотношении сторон 18:9.

Также отлично видна сдвоенная камера на задней панели. Ожидается, что речь идет о двух 12 Мп модулях с оптической стабилизацией изображения. Дактилоскопический сенсор разместился сбоку от модулей камер. Также на фото можно заметить 3,5 мм аудиоразъем и стилус S Pen. Если вспомнить о предшественнике модели, то речь может идти о 4096 уровнях чувствительности к нажатию на цифровое перо. Что касается спецификаций, то в активе Samsung Galaxy Note 8 ожидается Snapdragon 835 / Exynos 8895 и 6/8 Гб ОЗУ. Возможный ценник Samsung Galaxy Note 8 – 7000 юаней, что эквивалентно примерно $1030.