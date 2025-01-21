Микроэлектроника: Arm может заставить Samsung завершить разработку и производство чипов Exynos?

21.01.2025, MForum.ru

На рынке циркулируют слухи, согласно которым в Arm задумываются о повышении цен на свои разработки на 300%. Цифра, конечно, удивительная, но после судебного спора Arm с Qualcomm, который Arm проиграла, я готов верить в правдоподобность и таких слухов. Если это случится, то больнее других может оказаться компании Samsung.

Samsung и без повышения выплат Arm сталкивается с рядом проблем. Одна из них – низкий процент выхода годных при использовании техпроцесса 3нм. Это затрудняет загрузку производства внешними заказами. Вдобавок, для флагмана Galaxy S25 придется использовать не Exynos 2500, как ожидалось, а покупать для него изделие конкурента – Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Поскольку Samsung закупает ядра процессора у Arm, существенное повышение цен снизит рентабельность изделий компании. В том же Exinos 2400 10-ядерный процессор приложений на основе ядер Arm Cortex-X4, A720 и A520.

Большинство производителей Android-устройств и без того отдают предпочтение процессорам Qualcomm Snapdragon или процессорам Dimensity от MediaTek, а не корейским Exynos от Samsung.

Qualcomm более не использует ядра Arm. Snapdragon 8 Elite, например, оснащен ядрами Oryon компании Qualcomm. Хотя Qualcomm использует лицензированную систему инструкций Arm (ISA) для поддержания совместимости с ПО на базе Arm, возможное повышение цен окажет на Qualcomm существенно меньшее влияние, чем на Samsung.

Не так уж давно, Samsung разрабатывала собственные ядра для своих чипов Exynos, в частности, специальное ядро M5 (как в Exynos 900) на базе которого выпускали Galaxy S20 и Galaxy Note 20 в 2020 году.

Однако, постоянный проигрыш чипов Exynos чипам Snapdragon в производительности, заставил Samsung распустить команду разработчиков процессоров приложений и перейти на закупку ядер у Arm.

В теории Samsung мог бы возобновить разработку собственных ядер, но это потребует несколько лет усилий и серьезных инвестиций. Более экономически эффективным решением может оказаться закупка готовых процессоров у конкурента – компании Qualcomm, благо к этому в Samsung не привыкать.

Не так, чтобы кто-то сильно грустил по процессорам Exynos. Но сокращение разнообразия на глобальном рынке может приводить к негативным последствиям, в частности, к росту цен на изделия конкурентов.

по материалам TrendForce

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теги: микроэлектроника Samsung Exynos Arm

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