Микроэлектроника: Socionext собирается разработать чиплетный процессор ЦОД класса, который можно будет производить в Японии по техпроцессу 2нм

MForum.ru
21.01.2025,
Socionext – японский фаблесс-разработчик. Компания анонсировала 32-ядерный процессор для ЦОД / ИИ и прочих высоконагруженных применений, который разрабатывает под техпроцесс 2нм.
Как ожидается, процессор будет основан на ядрах Arm Neoverse, но на каких именно – данных пока нет. Чиплетный поход позволит при необходимости создать процессоры с различным числом ядер – от 32 до 128 или более.
Образцы новой микросхемы, как ожидается будут доступны в 1H2025.
Пока что в Японии нет предприятий, способных выпускать чипы по техпроцессу 2нм, но в декабре 2024 года Rapidus получила EUV-литограф ASML NXE:3800E. Как ожидается, на его базе можно будет наладить производство по техпроцессу 2нм, но вряд ли в ближайшие 5 месяцев. Так что, скорее всего, в Socionext ориентируются на размещение своих заказов на TSMC.
по материалам Tom’s hardware
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теги: микроэлектроника
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