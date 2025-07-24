Микроэлектроника: Байкал Электроникс начала выпускать микроконтроллеры RISC-V

MForum.ru

Микроэлектроника: Байкал Электроникс начала выпускать микроконтроллеры RISC-V

24.07.2025, MForum.ru

Об этом поведал CNews. Пока что выпущена "небольшая" первая партия опытных образцов BE-U1000 для тестирования. В реестр пока что этот продукт не занесен, но документы готовятся.

Далее начинается территория гипотез. В частности, где производятся кристаллы? С высокой вероятностью - не в России, но пока что это гипотеза.

Далее - техпроцесс. Зарубежные микропроцессоры сейчас могут использовать техпроцессы 28 нм и менее, вплоть до 12 нм. Вряд ли это "наш случай". Микроконтроллеры можно выпускать и на "толстых" техпроцессах типа 90 нм или более 100 нм, но не с лучшими показателями энергоэффективности и производительности.

Информация о характеристиках микроконтроллера есть в ГИСПе: 2 ядра CloudBear BR-350 (200 МГц) и BM-310 (100 МГц). Максимальный объем прямо адресуемой внешней Flash памяти - 16 МБ, ОЗУ - 32 КБ.

В общем, вырисовывается процессор среднего класса, мощнее того, что мы видели у Микрона и Миландра, но скромнее более развитых зарубежных изделий, например, STM32H7 (ARM Cortex-M7) с его 550 МГц, 2 МБ Flash и 1 МБ ОЗУ DDR4 (пока еще разрешено сравнивать российские изделия и зарубежные?)

С одной стороны, это "отечественный продукт", он разработан в РФ. С другой стороны, имеем сохранение зависимости от зарубежного "партнера".
А еще есть китайские микроконтроллеры, которые в разы дешевле.

И все же - возрадуемся?

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теги: микроэлектроника участники рынка микроконтроллеры

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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