Микроэлектроника: ОАК закупит электронные компоненты у ГК Элемент на 2 млрд

MForum.ru

Микроэлектроника: ОАК закупит электронные компоненты у ГК Элемент на 2 млрд

11.11.2024, MForum.ru

Контракт предусматривает поставку таких компонентов, как микроконтроллеры, микросхемы памяти, силовые транзисторы и другие компоненты для авиастроителей. Конечными потребителями станут ПАО Яковлев и компания Гражданские самолеты Сухого (ПАО Корпорация Иркут), проектирующие МС-21 и SSJ100, и соответствующие авиазаводы. Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ.

В Элемент выполнением заказов займутся, прежде всего, Микрон, НИИЭТ и НЗПП Восток. В период до 2030 года закупки авиастроителей могут быть расширены за счет подключения к ним других предприятий ОАК.

Проблемой может быть то, что в силу сравнительно небольших объемов закупки электронных компонентов, их цена будет неконкурентной по сравнению с зарубежными. Но, учитывая, малую долю электронных компонентов в общей стоимости самолетов (один МС-21, как ожидается, будет стоить 9 млрд руб.), в ОАК этим готовы пренебречь. Хотя из таких «мелочей» и складывается в итоге гигантская стоимость изделия.

Что же, независимость от иностранных поставщиков того стоит?

Впрочем, не будем преувеличивать, вряд ли речь идет о полном отказе от импортных электронных компонентов в составе МС-21 и SSJ100.

В целом можно констатировать, что число претендентов на отечественные электронные компоненты постепенно растет. Летом 2024 года стало известно, например, что ГК Элемент начнет производить силовую электронику на базе карбида кремния для электромобилей Атом.

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теги: микроэлектроника импортзамещение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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