Микроэлектроника: Микрон представил на Ozon новую отладочную плату

10.02.2025, MForum.ru

Старт-MIK32 АМУР со встроенным программатором (ранее была представлена отладка DIP-MIK32 Амур).

Озон, как маркетплейс - прекрасная возможность обеспечить доступ к российскому микроконтроллеру для всех интересующихся.

Плата снабжена внешней памятью 4 МБ, встроенным программатором с поддержкой работы с разными средами (Arduino, PlatformIO и др.), и следующие функциональные блоки:

регулятор напряжения для питания от 5В

разъем Micro-USB для питания и подключения к компьютеру,

встроенный отладчик, совместимый с OpenOCD и поддерживающий дополнительный режим USB-UART преобразователя,

кварцевые резонаторы 32 МГц и 32,768 кГц,

разъем для подключения модулей расширения Микрона,

40 цифровых входов/выходов,

поддержка переключения UART0 MIK32 на USB-UART преобразователем или UART сигналами модулей,

два пользовательских светодиода, а также индикатор питания и светодиод режима отладчика JTAG,

кнопка сброса, кнопка WakeUp, пользовательская кнопка.

Размеры платы Старт-MIK32 - 41x54.5x12.5 мм.

Ссылку не привожу, чтобы не попасть под Закон о рекламе.

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теги: микроэлектроника отладки российские микроконтроллеры отладочные платы Микрон

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