Микроэлектроника: Микрон представил на Ozon новую отладочную плату

MForum.ru
10.02.2025,
Старт-MIK32 АМУР со встроенным программатором (ранее была представлена отладка DIP-MIK32 Амур).
Озон, как маркетплейс - прекрасная возможность обеспечить доступ к российскому микроконтроллеру для всех интересующихся.
Плата снабжена внешней памятью 4 МБ, встроенным программатором с поддержкой работы с разными средами (Arduino, PlatformIO и др.), и следующие функциональные блоки:
Размеры платы Старт-MIK32 - 41x54.5x12.5 мм.
Ссылку не привожу, чтобы не попасть под Закон о рекламе.
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теги: микроэлектроника отладки российские микроконтроллеры отладочные платы Микрон
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