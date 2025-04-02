Микроэлектроника: В Qualcomm задумались о покупке британской Alphawave IP Group

MForum.ru
02.04.2025,
Об этом сообщает Reuters. Как понятно из названия компании, Alphawave IP Group занимается разработками и лицензированием полупроводниковых технологий. Основное направление – технологии, востребованные в области ИИ ЦОД, в сетях передачи и системах хранения данных.
В частности, технология SerDes (сериализатор/десериализатор), разрабатываемая в Alphawave определяет, насколько быстро информация может обрабатываться микросхемами, что имеет критически важное значение при разработке ИИ и служит основой для многомиллиардного бизнеса Broadcom и Marvell Technology.
По правилам Великобритании, у Qualcomm есть время до 29 апреля, чтобы сделать твердое предложение или отказаться от сделки.
Qualcomm обозначила свой интерес к покупке Alphawave немедленно после того, как Arm (SoftBank), которая собиралась купить Alphawave, приняла решение отказаться от сделки.
В Arm как мы знаем, собираются создавать собственные ИИ-процессоры и такая критически важная технология как SerDes могла бы стать хорошим пополнением портфеля IP компании Arm. Но не станет, по крайней мере, не от Alphawave.
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теги: микроэлектроника консолидация покупки компаний SerDes права интеллектуальной собственности
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