Микроэлектроника: MIPS напоминает о себе – в приоритете у компании находятся проектирование чипов для рынка автовождения и робототехники на базе ИИ

MForum.ru
04.03.2025,
Компания MIPS из Кремниевой долины почти позабыта в США, ее лучше помнят в России из-за системы команд, которая вдохновила несколько российских производителей, например, НИИСИ и Байкал Электроникс.
Американская MIPS когда-то напрямую конкурировала с Arm, затем лицензировала свои разработки в Китай, а после и обанкротилась. Но в 2021 году вопросы банкротства были урегулированы, и компания MIPS объявила, что теперь будет заниматься RISC-V. В свои проекты она привлекла компании, занимающиеся системами автовождения транспорта, прежде всего, Mobileye. Как и ранее, MIPS охотно лицензировала свои IP другим разработчикам микросхем.
Сегодня компания сообщает, что хотя и будет продолжать продавать лицензии на свои разработки, но одновременно намеревается представить рынку собственные чипы. (Напоминает недавнее решение Arm). Об этом рассказывает Reuters.
MIPS сосредоточится на чипах для робототехники, на трех направлениях: чипах, обеспечивающие сенсорные функции роботов; чипы, ответственные за вычисления, что робот будет делать в следующие моменты времени; чипы, которые непосредственно управляют двигателями и приводами робота.
В компании ожидают существенный рост рынка робототехники из-за массового прихода на него модели ИИ+робот, что реализуется, прежде всего, в рамках быстрого прогресса гуманоидных роботов.
Интересно, что один из аргументов в пользу того, зачем компании собственные чипы, таков: даже если конечная цель состоит в том, чтобы продать лицензию на IP, лучше прийти на презентацию с чипом, чем только с презентацией PowerPoint. Логично.
MIPS планирует начать свой поход в сторону чипов для роботов с разработки чипов для автопрома, где они по мнению гендиректора компании Самира Уоссона, будут востребованы с конца 2027 года.
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теги: микроэлектроника RISC-V тренды
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