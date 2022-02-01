Микроэлектроника: Vodafone расширяет программу разработки чипов для RAN

MForum.ru

Микроэлектроника: Vodafone расширяет программу разработки чипов для RAN

01.02.2022, MForum.ru

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Vodafone Group открыла научно-исследовательский центр в Испании, который займется разработками чипов для RAN. Свои разработки компания намеревается использовать продавать производителям микросхем.

 

 

Персонал центра включает 700 научных работников, 50 из них будут сосредоточены на теме Open RAN.

Почему оператор начал заниматься разработками чипов для телекоммуникационного оборудования? Руководитель лаборатории говорит о том, что поворот к OpenRAN требует от оператора более глубокого изучения составных частей оборудования вплоть до понимания достоинств и недостатков различных кремниевых архитектур и чипов.

В лаборатории намереваются прежде всего определить варианты архитектуры и дизайна, а затем перейти к моделированию и испытаниям опытных образцов. За этим последует разработка спецификации, к которой в дальнейшем смогут получить доступ производители чипов.

Другие направления - разработки на базе архитектур Arm и RISC-V, разработка чипов для RAN на базе техпроцесса 3нм, выявление лучших практик в области аппаратного ускорения. Как видим, не все разделяют мнение, что для телеком-оборудования можно довольствоваться чипами на старых техпроцессах порядка 100 нм или даже 24 нм.

Источник: Mobile World Live

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теги: микроэлектроника RAN Vodafone тренды OpenRAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

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