5G SA: КDDI протестировала мультисегментирование сети 5G SA

20.01.2023, MForum.ru

Сегментирование (слайсинг) сети - одно из основных достоинств сети 5G SA. Японский оператор KDDI показал возможность создания на сети 5G SA в Токио сразу нескольких сегментов с использованием интеллектуального контроллера RAN (RIC), разработанного в Samsung.

Благодаря этому механизму, необходимые ресурсы выделяются и предоставляются заказчикам в режиме реального времени на основе заключенных с ними SLA на те или иные функциональности.

Оператор заявил, что продолжит работу с различными партнерами с тем, чтобы выбрать и внедрить решение поддержки сегментации в 2024 году.

Samsung подчеркивает, что ее RIC это программный компонент, отвечающий требованиям архитектуры Open RAN, оптимизирующий использование радиоресурсов для улучшения качества работы сети.

Также по заявлению Samsung испытания показали техническую осуществимость сегментирования сети 5G SA с использованием абонентского оборудования различных производителей за счет применения RIC, обеспечивающего расширенное управление радиоподсистемой (RAN) в соответствии со стандартами O-RAN.

Как ожидается, внедрение сегментирования на сети 5G SA позволит KDDI расширить предоставление услуг B2B клиентам оператора, адаптировать к этому подходу существующие и новые услуги.

KDDI запустила первую площадку 5G SA с коммерческим доступом и использованием виртуализованного решения RAN от Samsung и Fujitsu в начале 2022 года.

по материалам: mobileworldlive.com

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теги: 5GSA сегментирование5G слайсинг KDDI Samsung OpenRAN