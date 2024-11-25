Господдержка: Государство выделит Минцифры на расходы 324 млрд в 2025 году

25.11.2024, MForum.ru

В 2026 планируется, что Минцифры сможет израсходовать 265.5 млрд рублей и в 2027 году – 267.6 млрд рублей.

Как будут расходоваться эти суммы? Прежде всего, на федеральные проекты.

🔸 ФП Искусственный интеллект – 1.5 млрд, 1.65 млрд и 1.8 млрд в 2025-2027 годы, соответственно.

🔸 ФП Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ - 19.7 млрд; 10.8; 8.7.

🔸 ФП Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет -> на реализацию низкоорбитальной спутниковой группировки ООО Бюро 1140 – 3.8 млрд, 6.7 млрд, 6.7 млрд в виде льготных кредитов; для поддержки запуска КА – 943 млн, 5.5 млрд, 5.4 млрд.

🔸 В рамках ФП Отечественные решения – 12.8 млрд; 5.9 млрд; 5.2 млрд. Из них на поддержку ООО Иртея, возмещение затрат на создание оборудования БС 4G/5G OpenRAN, – 1.94 млрд и 645 млн и на поддержку ООО КНС ГРУПП (Yadro), возмещение затрат на создание оборудования GSM / LTE / 5G NR – 5.6 млрд в 2025 году.

🔸 В рамках ФП Прикладные исследования и перспективные разработки – 250 млн – ежегодно на разработки в области оборудования для сетей 5G Advanced / 6G.

🔸 ФП Цифровые платформы в отраслях социальной сферы – 0; 5.9 млрд; 8.5 млрд на обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

🔸 ФП Инфраструктура кибербезопасности – 1.98; 2.6; 2.55 млрд.

🔸 ФП Цифровое государственное управление – 46.35; 52.4; 58.7 млрд.

🔸 Ведомственный проект - Развитие технологий идентификации граждан – 1.9; ~1.7; ~1.7 млрд.

🔸 Ведомственный проект – Развитие инфраструктуры связи – 15.8; ~16; 17.9 млрд.

@abloud62 по материалам ComNews

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теги: господдержка субсидирование льготные кредиты

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