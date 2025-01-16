Микроэлектроника: Япония поддержит не только производство чипов, но и их разработку

MForum.ru
16.01.2025,
Правительство Японии расширяет меры господдержки отечественной полупроводниковой промышленности за пределы поддержки создания производственных мощностей. Будет выделено порядка $1 млрд на стимулирование компаний, занимающихся разработкой микросхем, сообщает Mobile World Live со ссылкой на Nikkei Asia.
Минэкономики Японии будет обеспечивать поддержку технологическим компаниям, стартапам и университетам, занимающимися разработкой передовых чипов для ИИ, ЦОД, БС сотовой связи, систем управления беспилотными автомобилями и роботами в ближайшие 5 лет.
Правительство Японии стремится вернуть отечественный сектор полупроводников к «славным дням 80-х». Слабая иена делает Японию привлекательным местом для инвестиций и развития производства. Проблемой остается серьезная нехватка кадров, прежде всего, инженеров в области разработки полупроводников.
Этот шаг в Японии последовал за представленным в ноябре 2024 года планом поддержки отечественной индустрии микроэлектроники на общую сумму $65 млрд, инвестиции в рамках которого должны быть направлены прежде всего на создание современного производства микроэлектроники и расширение производственных мощностей.
Такие действия правительства Японии частично обусловлены аналогичными решениями Китая, США, Южной Кореи, Тайваня и Европы – в условиях, когда все ключевые страны – производители микроэлектроники заявили о двузначных (в десятках миллиардов долларов) госсубсидиях в эту отрасль, Япония не может не принимать аналогичные меры, чтобы хотя бы сохранить свою долю рынка и конкурентоспособность на обновленном мировом рынке. Впору говорить о "гонке микроэлектроники" в которую вступили ряд передовых стран.
В частности, в Китае начал работать фонд «третьего поколения» с объемом финансовых средств в $46.9 млрд. В январе 2025 года правительство Южной Кореи представило пакет поддержки своего сектора производства микросхем в объеме $17.8 млрд. В США в последние недели года произошло массовое распределение средств, ранее аккумулированных в рамках Закона США «О технологиях и науке» в объеме $52 млрд.
Вполне логично, что в этих условиях Япония выделяет немалые средства на поддержку своей отрасли. Не менее логично, что средства будут выделены не только на расширение и осовременивание производственных возможностей, но и на поддержку разработки микросхем - в этой области также растет конкуренция и лучше позаботиться о том, чтобы у страны были, например, собственные ИИ-чипы или чипы для автоэлектроники.
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теги: микроэлектроника Япония господдержка
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