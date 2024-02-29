Микроэлектроника: Правительство Южной Кореи объединяет усилия с корпорациями с целью создания "южнокорейской Nvidia"

29.02.2024, MForum.ru

Об этом рассказывает DigiTimesAsia.

Производители полупроводников Южной Кореи участвует в жесткой конкуренции держав, которые занимаются активной разработкой и производством современных микросхем. На сегодня эти страны можно пересчитать по пальцам одной руки: США, Китай, Япония, Южная Корея. Для Южной Кореи, в структуре экспортных доходов которой микроэлектроника входит в Топ-3 с показателем >20%, поддержка развития микроэлектроники находит заинтересованную поддержку правительства и президента страны. Сейчас правительство страны активно сотрудничает с крупными корпорациям, обсуждая планы создания южнокорейского аналога NVidia. В число участников проекта ожидаемо входят Samsung Electronics, SK Hynix и ряд других участников рынка.

Как сообщается со ссылкой на Aju Business Daily и Newsis, министр торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) Ан Дук Гын встретился с руководителями нескольких южнокорейских полупроводниковых корпораций для обсуждения этого проекта. Создана "горячая линия" с правительством для оперативного обсуждения темы полупроводников для ИИ. Корейцы заметно тормозили с осознанием стратегической значимости этой темы, и теперь задумались о том, как бы наверстать упущенное, или хотя бы начать активно двигаться в эту сторону.

Среди известных участников встречи - президент подразделения Samsung Device Solutions (DS) Ке Хён Гён, президент/генеральный директор SK Hynix Квак Но Чжон, президент Wonik IPS Ан Тэ Хёк, со-генеральный директор производителя фоторезиста Dongjin Semichem Ли Чун Хёк, генеральный директор холдинга SoulBrain Чон Хён Сок и другие.

Эти события происходят на фоне активных попыток США и Японии реанимировать и осовременить собственные производства передовых микросхем. Правительства этих стран выделяют поддержку в миллиардах и десятках миллиардов долларов и стараются оказать другую необходимую регуляторную поддержку соответствующим проектам, национальным и зарубежным, готовым строить предприятия на территории США и Японии.

В Южной Корее правительство также намерено выделить ресурсы в размере 24 трлн вон (~$18 млрд). Распределением этих средств должны будут совместно заниматься правительство и частный сектор страны.

Для повышения конкурентоспособности южнокорейских разработок в области микроэлектроники, в 2024 году в стране будут созданы Центр проверки дизайна ИС (IC design verification center). Кроме того, Ассоциация производителей полупроводников (SIA) собирается запустить кооперационный форум разработчиков ИИ. В 1H2024 планируется запуск "Программы культивирования разработки ИС", в рамках которой, как ожидается, в Южной Корее будет создан местный аналог NVidia.

Южнокорейские корпорации, принявшие участие во встрече, обязались сотрудничать с правительством для достижения цели инвестирования в полупроводниковое производство 60 трлн вон, с планами достижения объемов экспорта в размере $120 млрд в 2024 году. Планы вполне реалистичные, в 2023 году Samsung Electronics и SK Hynix экспортировали продукции на сумму более $100 млрд. Правительство пообещало, что ускорит развертывание Промышленного парка полупроводникового производства Йонгинь, быстрее выдавать необходимые разрешения и расширить стимулы для частного инвестирования в отрасль. Будет создан горячо любимый чиновниками любой страны инструмент - специальная рабочая группа для ускорения запуска индустриального парка.

Правительство Кореи заявило, что для быстрого обеспечения подключением парка к электроснабжению, планируется подписать соответствующие MoU с Корейской электроэнергетической корпорацией (KEPCO), Корейской земельной и жилищной корпорацией (LH) и другими компаниями, чье участие необходимо для реализации проекта.

Стимулы, которые заставили корейцев задуматься о наверстывании отставание понятны. Но в мире высоких технологий плохо работает принцип: "ать-два, изобрести". Даже выделение крупных субсидий и лояльность правительства - еще не гарантия достижения успеха. Хотя горшки обжигают и не боги, но нельзя "вот так просто взять и сделать свою NVidia". Возможно корейцы еще добьются успеха в этой области, но путь к "импортзамещению" NVidia займет у них не один год. Важно, что они решили двигаться по этому пути.

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теги: микроэлектроника господдержка Южная Корея зарубежные новости

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