Микроэлектроника: Минпромторг выделил 300 млн рублей на проверку расходования госсубсидий

MForum.ru

Микроэлектроника: Минпромторг выделил 300 млн рублей на проверку расходования госсубсидий

31.01.2025, MForum.ru

Минпромторг выделил 300 млн рублей на проверку расходования госсубсидий, выданных различным предприятиям, включая те, что заняты созданием оборудования для производства микроэлектроники (речь идет, думаю, более, чем о сотнях организаций, так что сумма отнюдь не выглядит какой-то гигантской). Проверки будут комплексными, в том числе выездными и пройдут в период до 15 декабря 2026.

В РФ запланировано провести 110 ОКР по импортзамещению около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 году: 67 ОКР уже идут, в 2025-2026 году стартуют еще 43. Бюджет обещает суммарную поддержку >240 млрд. 

Планируется разработать оборудование для производства микроэлектроники (от 180нм до 28нм), СВЧ электроники, фотоники, силовой электроники, фотошаблонов, пассивных компонентов, упаковку и корпусирование.

Планируется к созданию, типов установок:

  • 13 - плазмохимических
  • 10 - для фотолитографии
  • 9 - для упаковки и корпусирования
  • 8 - для производства фотошаблонов,
  • 8 - для эпитаксии
  • 7 - для производства пластин

Кроме того, Минпромторг выделил более 2 млрд руб. на освоение российского производства материалов, необходимых в производстве микросхем.

по материалам CNews

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теги: микроэлектроника господдержка госконтроль

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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