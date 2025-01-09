Микроэлектроника: Китай начал распределять средства Big Fund III для развития собственной микроэлектроники

09.01.2025, MForum.ru

Как сообщалось еще в мае 2024 года, это поддерживаемый государством фонд с капиталом в 344 млрд юаней (около $47 млрд), Минфин КНР выступает крупнейшим акционером фонда, в капитал фонда входят также 6 госбанков. Как и предыдущие, управляется он компанией Huaxin Investment Management. С 2025 года началась активная работа этого фонда.

На первом этапе примерно четверть средств ($12,7 млрд) будет инвестировано в производство химически чистых материалов и в разработку и производство оборудования для выпуска микросхем. Это не так много, если сравнивать с бюджетами на R&D таких компаний, как ASML, AMAT, Applied Materials и других «западных» производителей.

С другой стороны, в Китае поддержка микроэлектроники обеспечивается далеко не только на уровне Big Fund. Например, только правительство Шанхая в 2024 году удвоило объем Инвестиционного фонда полупроводниковой промышленности Шанхая до $2 млрд. Обеспечивают поддержку предприятий микроэлектроники и несколько других городов и провинций Китая.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника господдержка Китай

--