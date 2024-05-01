Микроэлектроника: В Китае стимулируют переход отечественного бизнеса на GPU китайской разработки

01.05.2024, MForum.ru

Муниципальное правительство Пекина обещает финансовую поддержку бизнесу и госкомпаниям в виде субсидий тем, кто будет закупать разработанные в Китае GPU для высокопроизводительных вычислительных систем в ЦОД. Об этом рассказывает South China Morning Post.

Как ожидается, спрос на GPU смогут удовлетворить такие китайские компании, как Huawei, Alibaba, Baidu и Tencent. Справедливости ради стоит отметить, что ни одна из этих компаний не выпускает продукты, сопоставимых по возможностям с решениями лидера этого рынка - компании Nvidia. Таким образом, переход на китайские изделия на текущий момент будет означать создание вычислительных систем, отличающихся не самой высокой производительностью, и, вдобавок, потребляющие удельно больше энергии.

Решение муниципального правительства Пекина обусловлено тем, что закупки американских чипов уровня Nvidia A100 и H100 китайскими компаниями и институтами сейчас затруднены, действует прямой запрет американского правительства на поставку китайским покупателям наиболее совершенных чипов Nvidia, включая разработанные было специально для китайского рынка A800 и H800. При этом в Китае все более активно занимаются разработкой различных систем ИИ для создания которых необходимы ЦОДы с высокопроизводительными решениями. Это стимулирует китайцев использовать различные альтернативы получения подходящих для таких решений микросхем. В частности, на прошлой неделе Reuters сообщало, что замечены закупки университетами и исследовательскими институтами материкового Китая чипов Nvidia AI через реселлеров.

Объем господдержки «будет пропорционален инвестициям». «К 2027 году [Пекин] достигнет самодостаточности инфраструктуры интеллектуальных вычислений… с общей производительностью на уровне ведущих национальных стандартов», — говорится в проекте.

Трудно оценить, насколько изменится в ближайшие годы количественное соотношение используемых в китайских системах ИИ чипов американской разработки и собственных китайских чипов. С каждым полугодием в мире появляется все больше микросхем, подходящих для создания высокопроизводительных компьютеров, их разработкой и выпуском занимается далеко не только Nvidia. Чем выше конкуренция, чем больше альтернативных предложений, тем сложнее будет США поддерживать высокий уровень экспортного контроля в этой области.

Вряд ли можно сомневаться в том, что китайские разработчики GPU постепенно, в перспективе 5-7 лет, смогут заметно нарастить качество своих решений, повысив их пригодность и востребованность на китайском рынке. Государственное стимулирование со стороны муниципального правительства Пекина и, в целом, предпринимаемые в Китае меры господдержки, возможно, ускорят соответствующие процессы.

--

За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.

теги: микроэлектроника Китай господдержка геополитика

--