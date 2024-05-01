Микроэлектроника: В Китае стимулируют переход отечественного бизнеса на GPU китайской разработки

MForum.ru
01.05.2024,
Муниципальное правительство Пекина обещает финансовую поддержку бизнесу и госкомпаниям в виде субсидий тем, кто будет закупать разработанные в Китае GPU для высокопроизводительных вычислительных систем в ЦОД. Об этом рассказывает South China Morning Post.
Как ожидается, спрос на GPU смогут удовлетворить такие китайские компании, как Huawei, Alibaba, Baidu и Tencent. Справедливости ради стоит отметить, что ни одна из этих компаний не выпускает продукты, сопоставимых по возможностям с решениями лидера этого рынка - компании Nvidia. Таким образом, переход на китайские изделия на текущий момент будет означать создание вычислительных систем, отличающихся не самой высокой производительностью, и, вдобавок, потребляющие удельно больше энергии.
Решение муниципального правительства Пекина обусловлено тем, что закупки американских чипов уровня Nvidia A100 и H100 китайскими компаниями и институтами сейчас затруднены, действует прямой запрет американского правительства на поставку китайским покупателям наиболее совершенных чипов Nvidia, включая разработанные было специально для китайского рынка A800 и H800. При этом в Китае все более активно занимаются разработкой различных систем ИИ для создания которых необходимы ЦОДы с высокопроизводительными решениями. Это стимулирует китайцев использовать различные альтернативы получения подходящих для таких решений микросхем. В частности, на прошлой неделе Reuters сообщало, что замечены закупки университетами и исследовательскими институтами материкового Китая чипов Nvidia AI через реселлеров.
Объем господдержки «будет пропорционален инвестициям». «К 2027 году [Пекин] достигнет самодостаточности инфраструктуры интеллектуальных вычислений… с общей производительностью на уровне ведущих национальных стандартов», — говорится в проекте.
Трудно оценить, насколько изменится в ближайшие годы количественное соотношение используемых в китайских системах ИИ чипов американской разработки и собственных китайских чипов. С каждым полугодием в мире появляется все больше микросхем, подходящих для создания высокопроизводительных компьютеров, их разработкой и выпуском занимается далеко не только Nvidia. Чем выше конкуренция, чем больше альтернативных предложений, тем сложнее будет США поддерживать высокий уровень экспортного контроля в этой области.
Вряд ли можно сомневаться в том, что китайские разработчики GPU постепенно, в перспективе 5-7 лет, смогут заметно нарастить качество своих решений, повысив их пригодность и востребованность на китайском рынке. Государственное стимулирование со стороны муниципального правительства Пекина и, в целом, предпринимаемые в Китае меры господдержки, возможно, ускорят соответствующие процессы.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.
теги: микроэлектроника Китай господдержка геополитика
--
Публикации по теме:
06.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новый микропроцессор RISC-V может одновременно выполнять рабочие нагрузки CPU, GPU и NPU / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: IC Insights отмечает стремительный рост доходов отрасли производства микроэлектроники / MForum.ru
13.12. [Краткие новости] Элвис / MForum.ru
23.10. [Краткие новости] EUV-сканеры / MForum.ru
29.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: MediaTek пообещала 5G SoC в 2020 году / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: HMD готовится представить 4 новых фичефона / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 20 Pro с Dimensity 8200 Ultimate, экраном с частотой 144 Гц и настраиваемыми светодиодами / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A60 со Snapdragon 680 4G и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: В сеть попали рендеры Infinix GT 20 Pro / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 12 Lite, представляющий собой переименованный Realme C67 4G / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Itel S24 на базе Helio G91 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Слухи: Появились данные о ключевых спецификациях OPPO Pad 3 / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200i со Snapdragon 4 Gen 2, 50 Мп камерой и экраном 120 Гц / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 Premier 5G представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Pura 70 и Pura 70 Pro представлены официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Moto E14 готовится к релизу / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto Edge 50 Ultra со SD 8s Gen 3 и деревянной задней панелью / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Стали известные подробности о Oppo K12 / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme P1 и P1 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z9, Z9x, Z9 Turbo анонсируют 24 апреля / MForum.ru