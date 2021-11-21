Микроэлектроника: IC Insights отмечает стремительный рост доходов отрасли производства микроэлектроники

21.11.2021, MForum.ru

Достижения в области AI, машинного обучения, 5G усиливают спрос на микроэлектронику.

Продукция таких компаний, как AMD, MediaTek, NVidia и Qualcomm в этом году пользуется повышенным спросом. И только Intel и Sony не сумели нарастить объемы продаж даже в сложившихся условиях.

В IC Insights подготовили ноябрьский ренкинг Топ-25 участников рынка, основанный на объемах продаж.

В целом, аналитики прогнозируют, что рынок полупроводниковой продукции продолжит рост с темпами в 23% в год, что стимулируется изменением привычек потребителей из-за "локдаунов" и прочих мер "борьбы с ковидом". Эти темпы соответствуют росту отгрузок полупроводников на 20% и увеличению средней цены продажи (ASP) полупроводниковой продукции на 3%. Если прогнозам суждено будет сбыться, это будет новым рекордом роста рынка, впервые после 2010 года, когда продажи полупроводников за год взлетели на 34% после финансового краха и глобального кризиса 2008-2009 года.

Большинство компаний, выпускающих полупроводниковую продукцию в 2021 году смогли нарастить выручку, особенно успешно выступили AMD, MediaTek, Nvidia и Qualcomm. Эти компании объединяет востребованность их продукции в решениях для AI/ML, а также в решениях 5G, как в смартфонах, так и в инфраструктурных решениях.

AMD

На картинке показано, что AMD, как ожидается, возглавит ренкинг благодаря тому, что продажи этой компании в 2021 году вырастут на 65%! Продукция этой компании задействована почти во всех основных сегментах рынка, но в особенности, в серверах ЦОД, где она стала лидирующим поставщиком этого быстро растущего рынка. Кроме того, процессоры AMD пользуются спросом у производителей потребительских ПК и игровых консолей.

MediaTek

IC Insights прогнозирует возможный рост объемов выручки компании MediaTek на уровне 60%. Чипы этой компании сегодня можно встретить в во многих популярных смартфонах, телевизорах, голосовых ассистентах, Chromebook-ах, фитнесс-оборудовании, Wi-Fi роутерах, а также в других различных гаджетах. MediaTek на днях анонсировала топовую мобильную платформу, основанную на технологии TSMC 4нм, включая поддержку 5G. MediTek увеличила выпуск чипов для работы с сетью интернет, что отвечает рыночному спросу и помогает компании компенсировать падение спроса на чипы для мобильных платформ в 4q2021.

Nvidia

Как ожидается, в 2021 году выручка Nvidia вырастет на 54%. Nvidia - пионер в области процессинга графики, GPU, что в свое время сделало столь реалистичными многие компьютерные игры. С тех пор компания расширила свою деятельность на сферы чипов с AI, используемых в суперкомпьютерах, ЦОД, в разработке лекарственных препаратов, системах прогнозирования погоды и долгосрочных климатических изменений, а также в системах автовождения автомобилей. Также чипы компании активно используются для майнинга криптовалют PoW-типа. В 4q2021 стал формироваться еще один сегмент, который может стать значимым потребителем чипов Nvidia - "метавселенные", иммерсивные интернет-платформы следующего поколения.

Qualcomm

Крупнейший производитель мобильных платформ для смартфонов. Прогноз роста объемов выручки в 2021 года - на уровне 51%. Интересно, что несмотря на лидерство в области чипов для смартфонов, компания всячески пытается снизить свою зависимость от этого сегмента, активно работая над продуктами для автопрома, беспроводной домашней и промышленной интернет-подключенности. В квартальном отчете за 3q2021 компания дала прогноз на успешное развитие в течение нескольких следующих лет, ссылаясь на успехи на этих новых рынках.

В совокупности эти четыре компании, как ожидается, нарастят объемы своих продаж с $54,8 млрд в 2020 году до $85,4 млрд в 2021 году, на 56%! То есть на эти четыре бизнеса придется практически 31% от всего ожидаемого роста мирового рынка на $97,4 млрд в 2021 году.

Не должно удивлять также и то, что крупные фабрики, TSMC, UMC, GlobalFoundries и SMIC, производящие чипы для безфабричных производств также фиксируют мощный рост продаж в 2021 году.

Из 25 крупнейших производителей полупроводников, согласно оценкам аналитиков IC Insights, 10 зафиксируют рост выручки в 2021 году более, чем на 30%, у 23 компаний рост выручки будет описывать двузначная цифра.

Аутсайдеры

На столь позитивном фоне, кода глобальные продажи полупроводников в мире, как ожидается, за год вырастут на 23%, особенно удивительно наблюдать, как прогнозная выручка Intel может уменьшится на 1%. Это особенно удивительно, учитывая, что Intel все еще остается высокотехнологичной компанией, занимающей к тому же второе место по величине.

Sony, как ожидается, выступит даже хуже, поскольку для нее прогнозируется сокращение выручки на 3%.

Intel в 2021 году столкнулся, в частности, с проблемами с поставкой этой американской компании микросхем необходимых для производства ноутбуков, что привело к снижению объемов выпуска ноутбуков. Нехватка компонентов ограничивала также выпуск ноутбуков партнерами Intel. В итоге снизились объемы заказов на процессоры Intel. Из позитивных сдвигов можно отметить то, что недавно созданное в Intel подразделение Intel Foundry Service (IFS) начало первые отгрузки пластин, что будет вносить растущий вклад в поток выручки. В Intel связывают с этим направлением деятельности немалые надежды, так что начало поставок пластин клиентам - важный первый шаг в этом процессе.

Проблемы Sony - схожего характера. Планируемые объемы поставок игровой консоли Sony PS5 не были достигнуты в 2021 году, главным образом из-за глобальной нехватки чипов, как результата кризиса из-за пандемии и последствий "противоэпидемийных мер". Меньше выпущено консолей, меньше спрос на процессоры для них, меньше выручка Sony. В 4q2021 мы узнали, что Sony ведет переговоры с TSMC о развертывании производства чипов в Японии, чтобы обеспечить стабильные их поставки.

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теги: микроэлектроника IC Insights производство чипов аналитика прогнозы Топ-25

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