Микроэлектроника: IC Insights - Intel в 2019 году возвратил себе статус "номера 1" на рынке производителей полупроводников

19.11.2019, MForum.ru

IC Insights представила ренкинг Топ-15 производителей поставщиков в 2019 году (рейтинг Топ-25, но в информационном бюллетене показаны только первые 15). Также аналитики представили детальный прогноз рынка полупроводников (включая прогнозы выручки, объемов отгрузки, средние цены продаж).

Ренкинг Топ-15 производителей по итогам 2019 года показан на рис.1. В нем 6 поставщиков со штаб-квартирами в США, 3 в Европе, по два из Кореи, Японии и Тайваня.

В целом, объемы продаж Топ-15 компаний по производству полупроводников, упали на 15% в 2019 году, если сравнивать с 2018 годом, то есть на 2 п.п. больше, чем ожидаемое сокращение объемов продаж всего рынка до 13%.

Три крупнейших поставщика чипов памяти, Samsung, SK Hynix и Micron, прогнозируют сокращение объемов поставок вплоть на 29% или более год к году. В частности, SK Hynix ожидает снижения объемов продаж на 38%!

Объем продаж компаний, входящих в Топ-15, в этом году, как ожидается будет составлять от $7,9 млрд до $70 млрд. Как показано на во второй таблице, только 3 из топ-15 компаний смогут показать рост по итогам 2019 года - Sony, TSMC и MediaTek. Более того, шесть компаний, как ожидается, покажут по итогам года снижение объемов продаж, измеряемое двухзначными числами, включая четырех крупнейших поставщиков чипов памяти (Samsung, SK Hynix, Micron и Toshiba/Kioxia), это также касается компаний Nvidia и Qualcomm.

А что же с темпами роста рынка?

Sony продвинулась в рейтинге объемов продаж больше, чем любой другой производитель в 2019 году, с 15-й на 11-ю позицию. Такого результата компании помогли добиться крайне успешные продажи сенсоров изображений. И, напротив, NXP, как ожидается, упадет на пару позиций, с 12-го на 14-е место из-за сокращения на 6% объема продаж в 2019 году.

Intel долго занимала первое место на рынке производителей поставщиков в 1q2017, но в 2q2017 потеряла эту позицию. Также компания не смогла сохранить за собой первое место и по итогам 2017 года, хотя до этого держалась на нем с 1993 года. Благодаря значительному росту объемов рынка DRAM и NAND flash в 2018 году, Samsung зафиксировал рост объемов продаж более, чем на 12% по итогам 2018 года. Тем не менее, с учетом ожидаемого сокращения рынка производства памяти на 34% в 2019 году, Intel, как ожидается, вновь вернет себе звание лидера рынка производства полупроводников, показав объемы продаж на 26% больше, нежели чем Samsung.

В ренкинг Топ-15 по итогам 2019 года включен один полностью контрактный производитель (TSMC), а также четыре производителя, не имеющих собственного производства (Qualcomm и другие). Если исключить TSMC из Топ-15, то на 15-ю позицию поднимется китайская компания HiSilicon (Huawei) с прогнозируемым объемом продаж в 2019 году на уровне $7,5 млрд, что на 24% больше, чем в 2018 году.

IC Insights включает фаундри в ренкинг Топ-15 производителей полупроводников, поскольку всегда рассматривала данный рейтинг как список топ-поставщиков (а не долей рынка, скажем). Следует иметь в виду, что в ряде случаев объемы продаж учтены дважды (например, фаундри и поставщиком). В итоге список Топ-15 дает хорошее представление о том, какие компании являются лидерами рынка производства полупроводников.

По материалам источника: icinsights.com.

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