Микроэлектроника: IC Insights - Intel в 2019 году возвратил себе статус "номера 1" на рынке производителей полупроводников

MForum.ru

Микроэлектроника: IC Insights - Intel в 2019 году возвратил себе статус "номера 1" на рынке производителей полупроводников

19.11.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

IC Insights представила ренкинг Топ-15 производителей поставщиков в 2019 году (рейтинг Топ-25, но в информационном бюллетене показаны только первые 15). Также аналитики представили детальный прогноз рынка полупроводников (включая прогнозы выручки, объемов отгрузки, средние цены продаж).

Ренкинг Топ-15 производителей по итогам 2019 года показан на рис.1. В нем 6 поставщиков со штаб-квартирами в США, 3 в Европе, по два из Кореи, Японии и Тайваня.

IC Insights - Intel в 2019 году возвратил себе статус "номера 1" на рынке производителей полупроводников

В целом, объемы продаж Топ-15 компаний по производству полупроводников, упали на 15% в 2019 году, если сравнивать с 2018 годом, то есть на 2 п.п. больше, чем ожидаемое сокращение объемов продаж всего рынка до 13%.

Три крупнейших поставщика чипов памяти, Samsung, SK Hynix и Micron, прогнозируют сокращение объемов поставок вплоть на 29% или более год к году. В частности, SK Hynix ожидает снижения объемов продаж на 38%!

Объем продаж компаний, входящих в Топ-15, в этом году, как ожидается будет составлять от $7,9 млрд до $70 млрд. Как показано на во второй таблице, только 3 из топ-15 компаний смогут показать рост по итогам 2019 года - Sony, TSMC и MediaTek. Более того, шесть компаний, как ожидается, покажут по итогам года снижение объемов продаж, измеряемое двухзначными числами, включая четырех крупнейших поставщиков чипов памяти (Samsung, SK Hynix, Micron и Toshiba/Kioxia), это также касается компаний Nvidia и Qualcomm.

А что же с темпами роста рынка?

IC Insights - Intel в 2019 году возвратил себе статус "номера 1" на рынке производителей полупроводников

Sony продвинулась в рейтинге объемов продаж больше, чем любой другой производитель в 2019 году, с 15-й на 11-ю позицию. Такого результата компании помогли добиться крайне успешные продажи сенсоров изображений. И, напротив, NXP, как ожидается, упадет на пару позиций, с 12-го на 14-е место из-за сокращения на 6% объема продаж в 2019 году.

Intel долго занимала первое место на рынке производителей поставщиков в 1q2017, но в 2q2017 потеряла эту позицию. Также компания не смогла сохранить за собой первое место и по итогам 2017 года, хотя до этого держалась на нем с 1993 года. Благодаря значительному росту объемов рынка DRAM и NAND flash в 2018 году, Samsung зафиксировал рост объемов продаж более, чем на 12% по итогам 2018 года. Тем не менее, с учетом ожидаемого сокращения рынка производства памяти на 34% в 2019 году, Intel, как ожидается, вновь вернет себе звание лидера рынка производства полупроводников, показав объемы продаж на 26% больше, нежели чем Samsung.

В ренкинг Топ-15 по итогам 2019 года включен один полностью контрактный производитель (TSMC), а также четыре производителя, не имеющих собственного производства (Qualcomm и другие). Если исключить TSMC из Топ-15, то на 15-ю позицию поднимется китайская компания HiSilicon (Huawei) с прогнозируемым объемом продаж в 2019 году на уровне $7,5 млрд, что на 24% больше, чем в 2018 году.

IC Insights включает фаундри в ренкинг Топ-15 производителей полупроводников, поскольку всегда рассматривала данный рейтинг как список топ-поставщиков (а не долей рынка, скажем). Следует иметь в виду, что в ряде случаев объемы продаж учтены дважды (например, фаундри и поставщиком). В итоге список Топ-15 дает хорошее представление о том, какие компании являются лидерами рынка производства полупроводников.

По материалам источника: icinsights.com.

+

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

теги: микроэлектроника полупроводники IC Insights аналитика прогнозы рынок микроэлектроники

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

14.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Планы наращивания внутреннего производства ИМС в Китае - насколько все реально? / MForum.ru

10.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рынок связных чипов вновь обгонит рынок чипов для компьютеров / MForum.ru

22.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: После дна, достигнутого мировым рынком производства полупроводников в 2q2019, третий квартал покажет рост / MForum.ru

11.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Texas Instruments укрепляет лидерство в области аналоговых микросхем / MForum.ru

06.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рынок полупроводников продолжает падать / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:37 ABloud Тема: SAP (23.09.2019)
Студенты УрФУ создали для ТМК модель расчета остаточного ресурса оборудования и сценарий для управления процессами промышленной безопасности Москва, Россия, пресс-релиз, через MForum.ru – 18 ноября, ...
Сегодня 08:16 ABloud Тема: ISBC (19.11.2018)
ISBC запускает серийное производство RFID-бумаги при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Пресс-релиз, через MForum.ru. Производственное подразделение ГК ISBC ...
Сегодня 00:15 ABloud Тема: Перовскиты (04.07.2019)
Перовскиты и фотовольтаика. Ученые Гронингенского университета, Нидерланды, и Наньянского технологического университета, Сингапур, экспериментируют с комбинацией перовскита с органическим ...
Вчера 23:53 ABloud Тема: Зарубежные участники рынка микроэлектроники (23.09.2019)
Samsung сохраняет рекордно-высокие инвестиции в НИОКР, несмотря на падающую прибыль За 9M2019 в Samsung потратили на R&D свыше $13 млрд (15.3 трлн вон), что больше, чем за 9М2018 года (>$11 млрд или ...
Вчера 23:38 ABloud Тема: Основные участники мирового рынка силовых дискретных полупроводников (11.09.2018)
Силовая электроника Полезное чтение. В книге "Основы силовой электроники" (Белоус А, Ефименко С., Солодуха В. и др) представлена информация о принципах работы, основных технических характеристиках ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Honor 20S появился в России / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру / MForum.ru

12.11. [Новинки] Компоненты: Появились подробности о Snapdragon 865 / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290 / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10 / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: