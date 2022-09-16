Микроэлектроника: Датчики изображения КМОП - падение перед ростом

16.09.2022, MForum.ru

Аналитики IC Insights ожидают, что крупнейшая категория оптоэлектронных продуктов - датчики изображение КМОП, впервые за 13 лет испытает снижение продаж. Причины - спад производства смартфонов, слабый рост количества камер в мобильных телефонах, а также слабость мировой экономики.

В последние два десятилетия наблюдался сильный рост спроса на датчики CMOS. Эта категория продуктов обеспечивает более 40% от общего годового дохода в категории оптоэлектроники. Но в 2022 году эта категория переживет первое за 13 лет снижение. Ожидается, что продажи сократятся на 7% до $18,6 млрд.

Прогнозируемый в 2022 году спад производства датчиков изображений происходит после скромного роста на 4% в 2020 году и на 5% в 2021 году.

Падение продаж в 2022 году отражает общую слабость рынка потребительских смартфонов и портативных компьютеров с цифровыми камерами для видеоконференций. Прогноз показывает вероятность умеренного восстановление спроса на КМОП-датчики в 2023 году - на 4% до $19,3 млрд, а также рост на 13% в 2024 году с достижением нового рекордного уровня в $21,7 млрд.

Среди негативных факторов также можно отметить высокую инфляцию, скачки цен на энергоносители, торговые запреты США в отношении Китая, политика «нулевой терпимости» Китая в отношении ковида и замедление темпов роста числа камер в смартфонах.

Лидером рынка КМОП-датчиков изображения остается Sony, на долю которой приходится около 43% объема продаж КМОП-датчиков. В Sony ожидают, что избыточные запасы смартфонов и датчиков изображений сократятся к началу 2023 года, что нормализует спрос.

Сейчас порядка 2/3 датчиков изображений КМПО используется в мобильных телефонах, но ожидается, что к 2026 году их доля в смартфонах сократится до 45% - больше датчиков станет приходиться на продукты автопрома, различные медицинские приборы и интеллектуальные сети безопасности.

В итоге ожидается, что в период с 2021 года по 2026 год, будет наблюдаться рост потребления датчиков со среднегодовыми темпами в 6% и достижением рынком объема $26.9 в 2026 году. Отгрузки в штуках будут расти на 6.9% ежегодно в заявленный период и достигнут 9,6 млрд штук в 2026 году.

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теги: микроэлектроника КМОП-датчики изображений