Микроэлектроника: Американские производители чипов продолжают доминировать в инвестициях в разработку технологий микроэлектроники

MForum.ru
21.07.2022,
По обновленным данным, в 2021 году на долю производителей полупроводников из Азиатско-Тихоокеанского региона приходится примерно треть от общемировых расходов. Несмотря на политическую озабоченность по поводу перспектив отрасли микроэлектроники в США, компании из этой страны тратят на разработку более половины от всех денег, расходуемых на эти цели во всем мире. Такие данные приводят аналитики IC Insights.
В частности, 56% всех расходов полупроводниковой индустрии на R&D в 2021 приходятся на компании со штаб-квартирой в Северной Америке, в основном, в США. Большая часть этих денег, 19% или $15,2 млрд, это расходы на НИОКР компании Intel.
На картинке ниже показаны расходы на НИОКР в области полупроводников компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая заводы по контрактному производству пластин, безфабричных производителей чипов, а также интегрированных производителей (IDM) - 29.5% от общемировых расходов. За ними следуют компании из Европы с долей всего в 8% и японские - с долей примерно 7%.
Если говорить о динамике, то можно наблюдать, что за последние 10 лет доля расходов США оставалась стабильной, а вот доля производителей стран АТР (включая Китай) выросла более, чем на треть с 18% до 29.5%. Доли Европы и, особенно, Японии, существенно сократились.
В целом, в 2021 году компании полупроводникового рынка во всем мире потратили на исследования и разработки 13,1% от своей выручки или $80,5 млрд. Сравните с 15,5% ($50,8 млрд) в 2011 году. Оценка включает расходы IDM, фаундри, и контрактных производств, но не включает расходы поставщиков производственного оборудования, материалов, поставщиков услуг корпусирования и тестирования, университетов, лабораторий, финансируемых государством и отраслевых объединений.
Расходы на исследования и разработки в процентах от выручки от продаж полупроводников компаний со штаб-квартирой в Америке, в среднем составляет 16,9% в 2021 году. В АТР этот показатель составлял 9,8% в 2021 году, тогда как европейцы инвестировали около 14,4%. Японцы вкладывали 11,5%.
На долю полупроводниковых компаний, базирующихся на Тайване, включая контрактных производителей, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), приходилось 14,4% от общемировых расходов или $11,7 млрд.
На долю южнокорейских компаний, включая Samsung, пришлось 11,9% общемировых расходов ($9,9 млрд).
На долю китайских компаний, пришлись … 3.1% общемировых расходов (~$2 млрд). Хороший повод задуматься — откуда, собственно, берутся новые «китайские» технологии. А в целом страны АТР тратят на разработки в области полупроводников около 0,04% ($0,3 млрд) от общемировых расходов.
Если говорить о доле от выручки, то тайваньские компании реинвестировали в разработки около 11,3%, китайские — 12,7% в 2021 году. Южнокорейские производители — около 8,1%.
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теги: микроэлектроника GaN
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