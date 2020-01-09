Микроэлектроника: Китай - единственный регион, где рынок контрактных производителей вырос в 2019 году

09.01.2020, MForum.ru

Рост числа разработчиков микросхем в Китае, не имеющих собственного производства, обещает хорошие перспективы контрактным производителям микросхем.

По мере роста бизнеса китайских разработчиков микросхем, таких, например, как HiSilicon, растет и спор на контрактное производство в Китае. На диаграмме, подготовленной в IC Insights показано, что рынок Китая единственный, где росли продажи на рынке контрактного производства в 2019 году. Характерно, что это происходит на фоне двузначного спада на рынках европейского и японского контрактного производства.

Это позволило Китаю в 2019 году нарастить долю на рынке контрактного производства до $11,4 млрд. Объем китайского рынка контрактного производства больше, чем всего остального Азиатско-тихоокеанского региона. Тем не менее, на результатах Китая негативно сказалась торговая война США и Китая. В частности, доля рынка страны выросла в 2019 году лишь на 1 пп до 20%, тогда как в 2018 году рост составлял 5 пп.

В 2019 году TSMC заявляла, что порядка 25% из более, чем 400 ее клиентов базируются в Китае. Как TSMC, так и UMC зарегистрировали двузначный рост продаж в Китае в 2019 году.

В UMC это связывают с быстрой загрузкой нового производства компании Fab 12X в Сямыне (Xiamen), Китай, которое открылось в конце 2016 года и сейчас выпускает около 22,7К пластин 300 мм в месяц. Впрочем, таких результатов смогли добиться не все участники рынка контрактного производства. Например, китайская SMIC зафиксировала по итогам 2019 года сокращение объемов продаж на 8%, что в компании объясняют сложностями, с которыми столкнулись многие из нее китайских клиентов.

По материалам: icinsights.com

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