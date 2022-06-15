Микроэлектроника: 5 крупнейших производителей микроконтроллеров контролируют 82% рынка

15.06.2022, MForum.ru

Однокристальные микроконтроллеры для управления и простых вычислений являются массово востребованными и используются в самых разных устройствах. Значительная доля роста спроса на них связана с автоматизацией и широким распространением различных сенсоров. В результате поставщики плохо справлялись с обслуживанием резко выросшего в 2021 году спроса на такие микроконтроллеры. Оценками делится ICInsights.

После падения спроса на микроконтроллеры на 7% в 2019 году, которое связывали с ослаблением мировой экономики, а также падения на 2% в 2020 году, который вызван «антипандемийными мероприятиями», продажи микропроцессоров подскочили на 27% в 2021 году, достигнув рекордных масштабов $20,2 млрд. Это самый высокий всплеск спроса, начиная с 2000 года. Средняя цена продажи (ASP) в 2021 году выросла на 12%, что является самым значительным приростом с середины 90-х годов. Покупатели уперлись в ограниченную производственную мощность, поэтому отгрузки MCU в 2021 году выросли только на 13%, достигнув по итогам года 31,2 млрд штук.

Как утверждают в IC Insights, распределение мест в ренкинге Топ-5 поставщиков микроконтроллеров (по объемам продаж) не изменилось с 2020 года. Можно отметить, что три из пяти позиций в рейтинге занимают европейские производители микроконтроллеров: NXP, ST Micro, Indineon. Оставшиеся — США и Япония. Отметим отсутствие в Топ-5 китайских вендоров.

Крупнейшие производители микроконтроллеров разрабатывают и продают в основном микроконтроллеры на базе архитектуры ARM. На долю этих производителей в 2021 году пришлось 82,1% мировых продаж микроконтроллеров, а ведь еще в 2016 году они контролировали «только» 72,2%. Так что богатые богатеют, а остальные — нет. Увеличение степени контроля рынка крупнейшими его участниками произошло из-за крупных приобретений и слияний с 2016 года. В итоге 5 крупнейших производителей микроконтроллеров оказались значительно крупнее, чем 5 компаний из нижней части ренкинга Топ-10. На долю этих компаний (Texas Instruments, Nuvoton, Rohm, Samsung и Toshiba) приходится продажа микроконтроллеров на общую сумму $2,3 млрд по итогам 2021 года, что соответствует 11,4% от общего объема рынка. На долю категории «другие», куда входит, в частности, Китай, остается лишь 6.5% мирового объема рынка.

В 2021 году лидер ренкинга, компания NXP, Нидерланды, слегка улучшила свою позицию относительно второго участника ренкинга, компании Microchip, а она, в свою очередь, увеличила отрыв от «номера 3», то есть от компании Renesas.

ST Microelectronics заметно выросла, ее доходы стали больше на 35% год к году и лишь на $46 млн отстает от Renesas. Японский производитель лидировал на рынке микроконтроллеров в начале «десятых», но в 2016 году его обошла NXP за счет покупки американской компании Freescale в конце 2015 года. Доля Renesas по итогам 2021 года составляет 17.0%, а в 2011 году составляла 33,1%.

Германская Infineon замыкает список. Эта компания также росла в 2021 году — на 22% до $2.4 млрд, что на $996 млн меньше, чем показала ST. Infineon улучшила свои позиции в ренкинге после того, как в апреле 2020 года приобрела за $9,3 млрд американскую компанию Cypress Semiconductor, что расширило ее линейку продуктов по части микропроцессоров, востребованных в автопроме, в системах управления электроэнергией и других продуктах для встраивания.

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теги: микроэлектроника микроконтроллеры рейтинги Топ-5