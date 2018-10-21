Микроэлектроника: Участники выставки ChipExpo2018

21.10.2018, MForum.ru

В списках ниже приведены участники, попавшие в подборку фотографий с выставки ChipExpo-2018: Часть 1, Часть 2, Часть 3

Разработка и производство чипов

Альфа | РЗПП АО Альфа (Рижский завод полупроводниковых приборов), Латвия

Производство полупроводников, изготовление печатных плат

http://www.alfarzpp.lv/

АИБИ (IBGS) | ООО "АИБИ" ООО "ОЭС", С.Петербург

Компания располагает полным технологическим циклом создания оптоэлектронных приборов, включающим выращивание гетероструктур методами жидкофазной эпитаксии (LPE) и газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (MOCVD), фотолитографию, сборку и тестирование. Выпускаются светодиоды, лазеры и фотодиоды для средней инфракрасной области (1600-5000 нм), а также изделия на их основе.

http://www.ibsg.ru/

Кристальное производство. Разработка и производство полупроводниковых изделий - от транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компетенции в силовой электронике, в частности, в области транзисторов средней и большой мощности.

Астрон | АО "ОКБ Астрон", Москва

Разработка и производство гражданских и военных систем, в основном на базе терагерцевого излучения. Тепловизоры, тепловизионные модули, детекторы, мультиспектральные камеры и т.п. Выращивание монокристаллов германия и кремния методом Чохральского диаметром до 500 мм.

http://astrohn.ru/

ВЗПП-Микрон, Воронеж

Один из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной промышленности. Технологии производства ИМС в металлокерамических и пластмассовых корпусах, сборочное производство СВЧ-транзисторов, силовых полупроводников, силовых модулей на основе полевых транзисторов, диодов Шоттки и высоковольтных диодов, ПЛИС и т.п. (ПЛИС на базе кристаллов ВЗПП-Микрон). В основном дискретные эементы и микросхемы малой степени интеграции. В основном - экспортная продукция. Технология - 1 мкм (1000 нм).

www.vzpp-s.ru

Дизайн центр КМ211, Москва

Разработка СБИС в России, опыт создания серийно выпускаемых микросхем. Оригиналные СФ блоки (IP cores), услуги по разработке и производству оригинальных ASIC. Две архитектуры: оригинальная микроконтроллерная архитектура KROLIK (8-16-32-битные ядра) и микропроцессорное RISC ядро KVARC. У компании выстроены отношения с ведущими мировыми TSMC, UMC, HH Grace и российскими - Микрон, Ангстрем фабами.

http://www.km211.ru/

Исследования и разработки в области нано- и микросистемной техники. Располагается в Зеленограде на площадке «МИЭТ» Особой экономической зоны "Зеленоград". Является участником Межотраслевого объединения наноиндустрии. Есть кристальное производство. Может обеспечивать корпусирование в металлокерамические корпуса, проводить отбраковочные испытания (электротермотренировки, механические испытания, измерения электрических параметров в диапазоне рабочих температур).

Интеграл, ОАО Интеграл, Беларусь

Холдинг "Интеграл" - крупнейшее предприятие по разработке и производству микроэлектроники Республики Беларусь, г.Минск. Рынок реализации продукции - в основном Россия. Экспорт в Россию в 2017 году - на $72 млн (~$100 млн - общая выручка за 2017 год). Продукция - ИМС и транзисторы. Более 2 тыс. типов ИС, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов ЖКИ и модулей, 150 изделий электронной техники.

https://integral.by/

предприятие по выпуску микроэлектроники для оборонно-промышленного комплекса (ОПК); объем выпуска продукции - 3.7 млрд (+40% в 2017 году). В 2018 году запланирован выпуск первой продукции бытовой микроэлектроники на закупленной в Южной Корее производственной линии.

На выставке ChipExpo-2018 компания представила, в частности, такие свои разработки, как:

- линейные стабилизаторы напряжения положительной и отрицательной полярности с максимальными выходными токами от 100 мА до 1.5 А

серии 5321ЕН0XX;

- линейные стабилизаторы напряжения серий 5121ЕНхх, 5321ЕРхх,

- линейный стабилизатор напряжения с дополнительной функцией управления 5300EX025 ;

- усилитель рассогласования со встроенным источником опорного напряжения 5300EX035

ЛЭМЗ-Т | ООО "ЛЭМЗ-Т", Томск

Центр исследований и разработок в г.Томск, дочернее предприятие АО «НПО «ЛЭМЗ». ООО «ЛЭМЗ-Т» участвует в выполнении НИОКР совместно с головным предприятием, осуществляет сервисное обслуживание изделий АО «НПО «ЛЭМЗ», производит отдельные высокотехнологичные компоненты радиотехнических систем.

На выставке ЛЭМЗ-Т компания представила монолитные интегральные схемы цифровых аттенюаторов и приемных РЧ-трактов, платы контроля, приемо-передающие модули СВЧ, и пассивные устройства СВЧ.

http://tomsk.lemz.ru/

Микрон | ПАО Микрон, Зеленоград, Московский регион

ГК «Микрон» – лидер микроэлектроники России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей.

Миландр (АО "ПКК Миландр"), Зеленоград

Реализация проектов в области реазработки и производства изделий микроэлектроники (микропроцессоры, микроконтроллеры, микросхемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения и других электронных модулей и компонентов). Включая радиационно-стойкие ИМС. Первая российская компания, получившая лицензию на использование микропроцессорного ядра ARM в микроконтроллерах собственной разработки. Порядка 530 сотрудников. «Миландр» производит интегральные схемы с топологическими нормами 65, 90, 180 и 350 нанометров. Процессы до 40 нм.

http://www.milandr.ru

Модуль | ЗАО НТЦ Модуль, Москва

«Модуль» производит DSP процессоры с собственной оригинальной архитектурой и вычислительные модули на основе своих и чужих процессоров, в том числе для космических применений.

https://www.module.ru

МЦСТ (АО МЦСТ)

Микропроцессоры "Эльбрус"

http://www.mcst.ru/#

Дизайн-центр по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы;

Участник и исполнитель по ряду государственных программ;

Межотраслевой центр проектирования СБИС типа "Система на Кристалле" (SoC);

Разработчик и производитель ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников, микрорадиоэлектронной аппаратуры

Входит в холдинг "Росэлектроника".

Пятое поколение | ОКБ "Пятое поколение", Москва

Компания занимается разработкой малых космических аппаратов, приборов для космической техники и радиационностойких чипов.

https://vk.com/space_okb

Светлана-Рост | АО Светлана-Рост, С.Петербург

Предприятие полупроводниковой промышленности полного цикла – от производства полупроводниковых многослойных эпитаксиальных структур и наногетероструктур до производства пластин с кристаллами заказанных элементов в области твердотельной СВЧ и фотоприемной элементной базы.

http://www.svetlana-rost.ru/

Униведа | ООО "Униведа" | САПР микроэлектроники и оптоэлектроники для ВУЗов, Москва

Университетские пакеты САПР изделий микроэлектроники и оптоэлектроники по договору с Европрактис, IP-блоки от CAST Inc.

https://univeda.ru/

Элвис | АО НПЦ Элвис, Электронные вычислительно-информационные системы), Зеленоград, Московский регион

Компания занимается разработкой микросхем, в частности, микропроцессоров (SoC), а также системами видеонаблюдения на основе компьютерного зрения (Элвис-Неотек). "Элвис-неотек" выпустил, в частности, инженерную партию микропроцессора ELISE со встроенной возможностью анализа видеопотока с камер. 15-ядерная система на кристалле по технологии 28 нм, 1.6 млрд транзисторов.

http://elvees.ru/

Электроника | АО КТЦ Электроника | АО Конструторско-технологический центр Электроника, Воронеж

Разработчик программируемых логических интегральных схем и программируемых пользователем систем на кристалле (СнК). Выполняет ОКР в интересах государственного заказчика и ведущих предприятий РЭК. При выполнении работ проводятся широкие исследования, направленные на повышение стойкости разрабатываемых изделий к спецвоздействиям, в том числе стойкости к воздействующим факторам космического пространства.

http://www.edc-electronics.ru/

Разработка и производство компонентов

Атлант | ОАО Завод Атлант

Специализированное российское предприятие по разработке и производству электрических соединителей.

http://www.zavodatlant.ru

Дана | ООО Дана-НН, Нижний Новгород

Печатная электроника: разработка, производство, испытания, техподдержка. Пленочные и сенсорные клавиатуры.

https://dana-nn.ru - сайт не работает

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Дефайнум | ООО "Дефайнум" | Definum, Химки, Московский регион

Контрактное производство электрических жгутов и кабельных сборок различного назначения;

Корпусная сборка изделий;

Литье пластиковых деталей с закладными элементами;

Поставка материалов для производства жгутов от ведущих мировых и российских производителей: Molex, TYCO, HSM, Connfly, Panduit, Копир, DKC и др.

http://www.definum.ru

Имотэк | ООО Имотэк, С.Петербург

Поставка электронных компонентов.

https://imotech.ru

Исеть | Уральский завод электрических соединителей Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловской области

Специализированное российское предприятие по разработке и производству электрических соединителей для авиационной и космической техники.

http://www.uzes-iset.ru/

КолорЭлектроникс | ООО "КолорЭлектроникс", Москва

Основным направлением деятельности Компании является разработка и изготовление пленочных (мембранных) клавиатур и лицевых панелей приборов, для самых разных отраслей промышленности. Производственная база в Москве, 100% продукции выпускается «под заказ», по предоставленному техническому заданию.

http://www.colorel.ru/

Контакт | НПК Контакт, Беларусь, Минск

Разработка и поставка уникальных устройств ввода и отображения информации, таких как многослойные мембранные панели управления, пленочные клавиатуры, приборные панели и шкалы.

http://www.swpanels.by/index.php/ru/

Копир | Завод Копир, г.Козьмодемьянск

Электрические соединители для военного применения, блоки предохранителей, переключатели.

http://www.zavod-kopir.ru

ЛЭМЗ-Т | ООО "ЛЭМЗ-Т", Томск

Центр исследований и разработок в г.Томск, дочернее предприятие АО «НПО «ЛЭМЗ». ООО «ЛЭМЗ-Т» участвует в выполнении НИОКР совместно с головным предприятием, осуществляет сервисное обслуживание изделий АО «НПО «ЛЭМЗ», производит отдельные высокотехнологичные компоненты радиотехнических систем.

http://tomsk.lemz.ru/

ЛЭПКОС (входит в ГК "Северо Западная Лаборатория"), С.Петербург

Генеральный представитель концерна Epcos и авторизованный дистрибьютор фирмы Magnetics в странах СНГ и Балтии. Специализацией предприятия ЛЭПКОС является комплексная поставка полного спектра магнитных материалов и намоточных аксессуаров. Собственный, крупнейший в СНГ, склад магнитных материалов в Санкт-Петербурге, большие объемы продаж.

http://ferrite.ru

Николь | ГК "Николь", С.Петербург

Разработка и производство современных устройств ввода и отображения информации. Это практически все виды клавиатур: пленочные, пьезо, силиконовые, кнопочные, комбинированные, устройства управления курсором: сенсорные манипуляторы типа TouchPad, оптические системы, трекболы, cистемы управления и компоненты для дисплейных комплексов: предэкранные панели управления типа TouchScreen, элементы подогрева дисплеев и ЖК-матриц, экранные обрамления со встроенными клавиатурами. Мы так же разрабатываем различные типы контроллеров, которые в сочетании с нашими системами ввода и отображения информации позволяют создавать системы управления для различных комплексов, в т.ч. и специального назначения.

http://www.aonikol.ru/

Пневма | ООО "Пневма", С.Петербург

Разработка и производство пленочных панелей управления (клавиатур), декоративных пленочных панелей и всевозможных алюминиевых табличек и шильдиков. Лазерная резка и лазерная гравировка.

https://vippnevma.ru/

Протон-Импульс | ЗАО "Протон-Импульс", Орел

Разработка и производство электронных компонентов и устройств, светодиодные лампы и твердотельные реле

http://proton-impuls.ru/

Радиотесткомплект | ООО "Радиотесткомплект", Москва

Компания ООО «Радиотесткомплект» осуществляет комплексные поставки кабельно-проводниковой продукции, электронных компонентов и оборудования отечественного и импортного производства.

http://www.rtccom.ru/

Росэл | АО "Росэлектроника", Москва

Холдинговая компания Росэлектроника формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.

http://www.ruselectronics.ru/

Тестприбор | АО "Тестприбор", Москва

Компания работает в сфере разработок, поставок и испытаний такой продукции, как электронно-компонентная база, металлокерамические и металлостеклянные корпуса, экранирующие материалы, контрольно-измерительное оборудование.

http://www.test-expert.ru/

Трафо | ООО Трафо, Выборг, Ленинградская область

Производство и продажа трансформаторов, индуктивных компонентов, сетевых фильтров, кабелей электрических соединительных, печатных схем.

http://trafo.ru/

Ферриты TMM-Ferrite.ru | АО "Технология магнитных материалов", Астрахань

Производство ферритовых изделий.

http://tmm-ferrite.ru/

Элекон | ОАО "Завод Элекон", Казань

Производство электрических соединителей

http://www.zavod-elecon.ru

Электросоединитель | ОАО Электросоединитель, г. Уруссу

Производство электрических соединителей

http://www.ao-es.ru

Торговля ЭКБ (электронной компонентной базой)

Альфа-Комплект СИ | ООО Альфа-Комплект Сертификационные испытания, Москва

Поставка электронной компонентной базы.

http://alfakomplekt-ecb.ru

Альфа-Торг | ООО Альфа-Торг, Москва

Поставка радиоэлектронной аппаратуры и электронных компонентов.

https://alfa-t.org/

Бурый медведь, С.Петербург

Онлайн-магазин. Разъемы, соединители, кабель, шнуры, инструмент, приборы, стяжки, компоненты РЭА и так далее.

http://www.brownbear.ru/

Дарт | DART | ООО "ДАРТ Электроникс", Москва

Магазин электронных изделий. Поставка со склада в Москве или под заказ.

http://www.dart.ru/

Конкур Электрик, Москва

специализированный дистрибьютор электромеханических и электронных компонентов в России и СНГ.

элементы защиты Littelfuse и Thinking Electronic ,

и , электромеханические реле и термопринтеры Fujitsu Components ,

, разъемы Valukumpu Oy ,

, электролитические конденсаторы Shelcon ,

, микросхемы Flash-памяти Winbond ,

, чипы и модули DRAM-памяти Delson Technology ,

, а также сенсорные панели различных технологий (Fujitsu Components, Zytronic, X-tra touch, Nexio, Vtouch).

http://www.konkurel.ru/

Марс-компонент | ООО ПКФ Марс-компонент, Москва

Торговля электронными компонентами, светодиодными источниками освещения, контроллерами, БП, аккумуляторами, измерительными приборами, материалами для пайки и т.п.

http://pkfmars.ru/

Платан, Москва

Поставщик электронных компонентов. Есть представительства в крупных городах России

http://platan.ru/

Точка опоры | МФК "Точка Опоры", Москва

Компания работает на рынке поставок электронных компонентов и комплектующих

http://www.fulcrum.ru

Экситон | АО "Экситон", Москва

Оптовая продажа электронных компонентов. АО «Экситон» является крупным поставщиком продукции, изготавливаемой белорусскими ОАО «Интеграл», ОАО «Электроаппаратура», ОАО «ВЗЭП», УП «Дисплей», ОАО «КБ «Дисплей», ОАО «ВЗРД «Монолит», а также ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

http://www.exiton-ek.ru

Elecprime / ООО "Элекпрайм", Москва

Компания ElecPrime поставляет электронные компоненты потребителям практически из всех областей промышленности. Не сдвигаемые сроки поставки и возможность эффективного планирования складских запасов стали возможны благодаря контрактам и договорам с широким кругом мировых дистрибьюторов, поставщиков, которые приобрела компания за годы работы на рынке.

http://elecprime.ru/

RuConnectors | ЗАО Антекс, Москва

Кабельная продукция, ВЧ и СВЧ адаптеры, коаксиальные нагрузки, сборки кабельные.

http://ruconnectors.ru/

Symmetron | Группа компания Симметрон

Работает на рынке продаж комплектующих. Генеральное направление деятельности группы компаний «Симметрон» — это дистрибуция электронных компонентов в Российской Федерации и Беларуси. Комплексные поставки импортных и отечественных комплектующих со склада и под заказ. Группа компаний «Симметрон» специализируется на промышленных поставках комплектующих на предприятия любого профиля.

http://www.symmetron.ru

Испытания

ЭлТест. Испытательное оборудование, С.Петербург

АО «НПЦ ЭлТест» с 2003 года, проводит исследования и методические разработки в области качества и надёжности электрорадиоизделий (ЭРИ). В составе предприятия аттестован Квалифицированный Поставщик электронной компонентной базы (ЭКБ) и Испытательная лаборатория проводящая квалификационные, периодические, граничные, отбраковочные, сертификационные испытания электрорадиоизделий отечественного (ЭРИ ОП) и иностранного производства (ЭРИ ИП). Также предприятие проектирует и изготавливает испытательное оборудование: Камеры тепла-холода КТХ, Камеры термоциклирования КТЦ, Стенды электротермотренировки и испытаний на безотказность НИС-50-14,а также специализированную оснастку для проведения испытаний и измерений изделий электронной техники. Наше оборудование спроектировано с учётом требований ОСТ 11 073.013-2008 , ГОСТ РВ 20.57.416-98 и ГОСТ 20.57.406-81. Имеется возможность аттестация оборудования на право применения в сфере обороны и безопасности.

http://www.est-test.ru/

Разработка и производство РЭА (радиоэлектронной аппаратуры)

Астрон | АО "ОКБ Астрон", Москва

Разработка и производство гражданских и военных систем, в основном на базе терагерцевого излучения. Тепловизоры, тепловизионные модули, детекторы, мультиспектральные камеры и т.п.

http://astrohn.ru/

КБТЭМ-ОМО, ОАО "КБТЭМ-ОМО", Беларусь

Научно-технические разработки и производство специального оптико-механического технологического и контрольно-измерительного оборудования

http://www.planar.by/ru/about/kbtem-omo/

Магистр | НТЦ Магистр | Научно-технический центр Магистр, Саратов

Разработка и выпуск паяльного оборудования, источники тока для гальванического производства, сварочное оборудование, разработка и изготовление специального оборудования по требованиям заказчика.

http://magistr.su/

Магнито-Контакт | ООО НПП Магнито-Контакт, Рязань

Выпуск продукции для обеспечения пожарной безопасности, приборов для защиты и охраны объектов от несанкционированного проникновения, датчиков на базе герметичных контактов.

http://m-kontakt.ru/

МЗТА | Московский завод тепловой автоматики, Москва

Программно-технический комплекс Комега Basic - это новая разработка Московского завода тепловой автоматики. Комплекс предназначен для автоматизированного управления, контроля и мониторинга разнообразных технологических процессов. В комплекс входят свободно программируемые контроллеры и программное обеспечение для них.

http://www.mzta.ru/ http://basic.komega.ru/

Мегарон | ООО Мегарон, С.Петербург

Разработка и производство различных устройств электропитания - источников питания, стабилизаторов, зарядных устройств, приборов автоматического контроля сети, терморегуляторов, блоков автоматики, а также других устройств промышленного и бытового назначения.

http://www.megaron.su

ММП-Ирбис | ЗАО ММП-Ирбис, Москва

Компания основана на основе договора с AT&Power Systems, США. Проектирование, разработка и поставка устройств силовой электроники под требования заказчика, поставка модульных источников питания, монтируемых на печатную плату, для построения децентрализованных архитектур систем электропитания.

http://www.mmp-irbis.ru/content/e-sources/

Морион | АО "Морион", С.Петербург

Разработка, производство, монтаж и обслуживание телекоммуникационного оборудования.

https://www.morion.ru/

Пятое поколение | ОКБ "Пятое поколение", Москва

Компания занимается разработкой малых космических аппаратов, приборов для космической техники

https://vk.com/space_okb

Т-Платформы

Компания «Т-Платформы» — лидер российской суперкомпьютерной индустрии и ведущий отечественный разработчик оригинальной вычислительной техники для массового IT-рынка.

https://www.t-platforms.ru

Технотроник, Москва

Компания «Технотроник» объединяет в себе несколько высокотехнологичных производственных направлений: изготовление источников света, системы управления светом, промышленные роботы и контрактное производство электроники. Технотроник является разработчиком таких устройств, как DMX-декодеры, SPI-модули, модули ШИМ (PWM), GSM-модули, а также различных контроллеров для управления световой картиной и анимацией. Направление робототехники является одним из передовых во всём мире, в Технотроник развивают направление промышленной робототехники на своём производстве.

http://texnotronik.ru

Форлайт, ООО "ФорЛайт", Москва

Производство светодиодных светильников различных форм и размеров, собственное производство

http://xn----ctbabaikkihayl2aedcicu1adtg6w.xn--p1ai/

Энергетическая электроника | НПО "Энергетическая электроника", Воронеж

НПО «Энергетическая электроника» — крупнейший российский разработчик и производитель систем электропитания промышленного и специального назначения, объединяющий предприятия с почти двадцатилетней историей. В состав объединения входят четыре конструкторских бюро в Воронеже и Москве, две производственные площадки, научно-технический и учебный центры, исследовательские лаборатории, дистрибьюторская компания. В состав объединения входят: ООО "АЕДОН", ООО КВ Системы; ООО Энергетическая электроника; ООО "Прайм Компонент"; ООО "Спецсистемы электропитания"

https://ecb-enel.ru/ и https://npo-enel.ru/about/

Печатных плат производство и монтаж

Альфа | РЗПП АО Альфа (Рижский завод полупроводниковых приборов), Латвия

Производство полупроводников, изготовление печатных плат

http://www.alfarzpp.lv/

Альянс | НПП Альянс, С.Петербург

Производство печатных плат, монтаж и поставка ЭКБ

http://npp-alliance.com/

Остек-СТ | ГК Остек, Москва

Инжиниринговое предприятие, входит в группу Остек. Компания Остек-СТ на выставке ChipExpo-2018 представила 3D-принтер DragonFly — программно-аппаратный комплекс, позволяющий разработчикам печатать токопроводящие и диэлектрические материалы на одной установке. Принтер может напечатать за несколько часов многослойную печатную плату, включающую переходные, глухие и сквозные отверстия, без использования таких операций, как травление, металлизация, сверление, прессование и др.

https://ostec-group.ru/

СЭПО-ЗЭМ | Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения", Саратов

Производство и монтаж печатных плат

http://www.sepo.ru/pcb/

SD Service Devices | ООО "Группа СД", Мытищи, Московский регион

Контрактное производство печатных плат и сборка на производственных площадках в Юго-Восточной Азии и России.

http://service-devices.com/index.php/contacts

Другое

МНИИРИП | Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Мытищи, Московский регион

Участие в становлении и развитии институциональных функций развития радиоэлектроники. Разработка и производство ваттметров и источников питания.

ЭКБМаркет - торгово-мнформационная площадка электронной компонентной базы отечественного производства; издание справочников по ЭКБ, функции по квалификации поставщиков ЭКБ.

http://mniirip.ru/

Протех | ООО ПРОТЕХ, Москва

Компания «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ» выступающая на российском рынке под брендом «ПРОТЕХ» известна как поставщик решений в области разработки и реализации комплексных проектов по оснащению и модернизации научно-производственных предприятий и сервисных центров. Помощь в создании технического задания, учитывая все особенности технологического процесса производства необходимого для правильного выбора оборудования.

https://www.protehnology.ru/

РуссКом | ГК Русском

Технологии печати и поставки оборудования под индивидуальные задачи: УФ принтеры, сольвентные принтеры, текстильные принтеры, карт-принтеры, чернила и расходные материалы, техподдержка и обучение, ПО.

https://russcom.ru/

Солмейт | ООО "Солмейт", С.Петербург

Компания "Солмейт" предлагает полный спектр оборудования и материалов для организации производства в различных отраслях электронной промышленности.

http://www.solmate.ru

Сорбис групп | ООО "Сорбис Групп" | Sorbis Group, Москва

Фасованный силикагель, идикаторы влажности и обводненности, Активный оксид алюминия, Цеолиты, Индикаторы удара и наклона.

http://www.xn----9sbhs2akacede1a.xn--p1ai/catalog

Уран | ЗАО Научно-производственная фирма "Уран", Санкт-Петербург

Поставки и и сервисное обслуживание систем для контроля линейно-угловых размеров. Компанией поставлено, модернизировано и обслуживается более 300 приборов таких производителей высокоточного измерительного оборудования как Werth Messtechnik GmbH, Mahr GmbH, Trioptics GmbH (Германия), The L.S. Starrett Company Ltd (Великобритания), Mitutoyo (Япония) и других компаний.

На выставке ChipExpo-2018 компания представляла:

профилометр μSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной оценки шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого типа

координатно-измерительная машина VideoCheck S 400 (Werth, Германия)

http://uran-spb.ru/

Смотри также фототур по выставке ChipExpo-2018: Часть 1, Часть 2 и Часть 3

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См. также Список участников российского рынка микроэлектроники

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