Пресс-релизы: Новая микросхема Микрона – лауреат премии «Золотой чип»

MForum.ru
23.10.2018,
23 октября 2018 г., Москва. Микроконтроллер MIK51AD144D для ID-документов и смарт-карт разработки НИИМЭ и производства Микрон отмечен наградой отраслевой премии «Золотой чип-2018» в номинации «Лучшее изделие ЭКБ 2017-2018гг». Всего в конкурсе приняли участие 47 ведущих российских научно-исследовательских институтов и предприятий микроэлектронной отрасли.
Конкурс микроэлектронных изделий «Золотой чип» проводится с 2004 года в рамках специализированной выставки «ChipExpo» по инициативе и при поддержке Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Московской торгово-промышленной палаты. Его целью является содействие развитию индустрии, поддержка предприятий, способствующих развитию науки, бизнеса, образования, формирование положительного имиджа различных направлений российской электроники.
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Смотри также Список участников ChipExpo-2018 и фототур по выставке ChipExpo-2018: Часть 1, Часть 2 и Часть 3
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См. также Список участников российского рынка микроэлектроники
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© Алексей Бойко,
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