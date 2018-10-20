Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 2

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Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 2

20.10.2018, MForum.ru

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см. также Фотографии ChipExpo-2018. Часть 1

 

ChipExpo-2018

 

Альфа | РЗПП АО Альфа (Рижский завод полупроводниковых приборов), Латвия

Производство полупроводников, изготовление печатных плат

http://www.alfarzpp.lv/ 

Альфа | РЗПП АО Альфа (Рижский завод полупроводниковых приборов), Латвия

 

Ангстрем, Зеленоград, Московский регион

Кристальное производство. Разработка и производство полупроводниковых изделий - от транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компетенции в силовой электронике, в частности, в области транзисторов средней и большой мощности. 

Ангстрем

 

ВЗПП-Микрон, Воронеж 

Один из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной промышленности. Технологии производства ИМС в металлокерамических и пластмассовых корпусах, сборочное производство СВЧ-транзисторов, силовых полупроводников, силовых модулей на основе полевых транзисторов, диодов Шоттки и высоковольтных диодов, ПЛИС и т.п. (ПЛИС на базе кристаллов ВЗПП-Микрон). В основном дискретные эементы и микросхемы малой степени интеграции. В основном - экспортная продукция. Технология - 1 мкм (1000 нм).  

www.vzpp-s.ru   

АО "ВЗПП-С" | АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов - Сборка"

 

ЗНТЦ (Зеленоградский нанотехнологический центр, Зеленоградский наноцентр), Зеленоград, Московский регион

Исследования и разработки в области нано- и микросистемной техники.  Располагается в Зеленограде на площадке «МИЭТ» Особой экономической зоны "Зеленоград". Является участником Межотраслевого объединения наноиндустрии. Есть кристальное производство. Может обеспечивать корпусирование в металлокерамические корпуса, проводить отбраковочные испытания (электротермотренировки, механические испытания, измерения электрических параметров в диапазоне рабочих температур). 

ЗНТЦ (Зеленоградский нанотехнологический центр, Зеленоградский наноцентр)

 

Исеть | Уральский завод электрических соединителей Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловской области

Специализированное российское предприятие по разработке и производству электрических соединителей для авиационной и космической техники. 

http://www.uzes-iset.ru/ 

Исеть | Уральский завод электрических соединителей Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловской области

 

ЛЭМЗ-Т | ООО "ЛЭМЗ-Т", Томск

Центр исследований и разработок в г.Томск, дочернее предприятие АО «НПО «ЛЭМЗ». ООО «ЛЭМЗ-Т» участвует в выполнении НИОКР совместно с головным предприятием, осуществляет сервисное обслуживание изделий АО «НПО «ЛЭМЗ», производит отдельные высокотехнологичные компоненты радиотехнических систем.  

http://tomsk.lemz.ru/  

ЛЭМЗ-Т, Томск

На выставке ЛЭМЗ-Т компания представила монолитные интегральные схемы цифровых аттенюаторов и приемных РЧ-трактов, платы контроля, приемо-передающие модули СВЧ, и пассивные устройства СВЧ.  

 

ЛЭПКОС (входит в ГК "Северо Западная Лаборатория"), С.Петербург

Генеральный представитель концерна Epcos и авторизованный дистрибьютор фирмы Magnetics в странах СНГ и Балтии. Специализацией предприятия ЛЭПКОС является комплексная поставка полного спектра магнитных материалов и намоточных аксессуаров. Собственный, крупнейший в СНГ, склад магнитных материалов в Санкт-Петербурге, большие объемы продаж.

http://ferrite.ru 

ЛЭПКОС (входит в ГК "Северо Западная Лаборатория"), С.Петербург

 

Магнито-Контакт | ООО НПП Магнито-Контакт, Рязань

Выпуск продукции для обеспечения пожарной безопасности, приборов для защиты и охраны объектов от несанкционированного проникновения, датчиков на базе герметичных контактов. 

http://m-kontakt.ru/ 

Магнито-Контакт | ООО НПП Магнито-Контакт, Рязань

 

МЗТА | Московский завод тепловой автоматики, Москва

Программно-технический комплекс Комега Basic - это новая разработка Московского завода тепловой автоматики. Комплекс предназначен для автоматизированного управления, контроля и мониторинга разнообразных технологических процессов. В комплекс входят свободно программируемые контроллеры и программное обеспечение для них. 

http://www.mzta.ru/   http://basic.komega.ru/ 

МЗТА | Московский завод тепловой автоматики, Москва 

 

Микрон | ПАО Микрон, Зеленоград, Московский регион 

ГК «Микрон» – лидер микроэлектроники России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей.    

Микрон | ПАО Микрон, Зеленоград, Московский регион

 

Миландр (АО "ПКК Миландр"), Зеленоград

Реализация проектов в области реазработки и производства изделий микроэлектроники (микропроцессоры, микроконтроллеры, микросхемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения и других электронных модулей и компонентов). Включая радиационно-стойкие ИМС. Первая российская компания, получившая лицензию на использование микропроцессорного ядра ARM в микроконтроллерах собственной разработки. Порядка 530 сотрудников. «Миландр» производит интегральные схемы с топологическими нормами 65, 90, 180 и 350 нанометров. Процессы до 40 нм. 

http://www.milandr.ru  

Миландр (АО "ПКК Миландр"), Зеленоград

 

МЦСТ (АО МЦСТ)

Микропроцессоры "Эльбрус"

http://www.mcst.ru/#  

МЦСТ (АО МЦСТ)

 

МЦСТ (АО МЦСТ)

 

Процессор Эльбрус с кристаллом производства Микрон

 

 

Остек-СТ | ГК Остек, Москва

Инжиниринговое предприятие, входит в группу Остек. 

https://ostec-group.ru/ 

Остек-СТ | ГК Остек, Москва

Компания  Остек-СТ на выставке ChipExpo-2018 представила 3D-принтер DragonFly — программно-аппаратный комплекс, позволяющий разработчикам печатать токопроводящие и диэлектрические материалы на одной установке. Принтер может напечатать за несколько часов многослойную печатную плату, включающую переходные, глухие и сквозные отверстия, без использования таких операций, как травление, металлизация, сверление, прессование и др.   

 

Росэл | АО "Росэлектроника", Москва 

Холдинговая компания Росэлектроника формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.  

http://www.ruselectronics.ru/ 

Росэл | АО "Росэлектроника", Москва

 

Светлана-Рост | АО Светлана-Рост, С.Петербург  

Предприятие полупроводниковой промышленности полного цикла – от производства полупроводниковых многослойных эпитаксиальных структур и наногетероструктур до производства пластин с кристаллами заказанных элементов в области твердотельной СВЧ и фотоприемной элементной базы. 

http://www.svetlana-rost.ru/  

Светлана-Рост | АО Светлана-Рост, С.Петербург

 

Т-Платформы  

Компания «Т-Платформы» — лидер российской суперкомпьютерной индустрии и ведущий отечественный разработчик оригинальной вычислительной техники для массового IT-рынка.

https://www.t-platforms.ru  

Т-Платформы

 

Технотроник, Москва

Компания «Технотроник» объединяет в себе несколько высокотехнологичных производственных направлений: изготовление источников света, системы управления светом, промышленные роботы и контрактное производство электроники.  Технотроник является разработчиком таких устройств, как DMX-декодеры, SPI-модули, модули ШИМ (PWM), GSM-модули, а также различных контроллеров для управления световой картиной и анимацией. Направление робототехники является одним из передовых во всём мире, в Технотроник развивают направление промышленной робототехники на своём производстве. 

http://texnotronik.ru 

Технотроник, Москва

 

Точка опоры | МФК "Точка Опоры", Москва

Компания работает на рынке поставок электронных компонентов и комплектующих

http://www.fulcrum.ru 

Точка опоры

 

Трафо | ООО Трафо, Выборг, Ленинградская область

Производство и продажа трансформаторов, индуктивных компонентов, сетевых фильтров, кабелей электрических соединительных, печатных схем. 

http://trafo.ru/ 

ООО Трафо

 

Форлайт, ООО "ФорЛайт", Москва

Производство светодиодных светильников различных форм и размеров, собственное производство

http://xn----ctbabaikkihayl2aedcicu1adtg6w.xn--p1ai/  

Форлайт

 

Genesis, Москва

Поставка электронных компонентов

http://genesis-electronics.ru/ 

Genesis, Москва

 

Kraftway | Крафтвэй корпорейшн ПЛС, Москва

Разработка и производство доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе программно-аппаратных комплексов, адаптированных под нужды заказчиков, а также  внедрением инфраструктурных решений. 

https://kraftway.ru/ 

Kraftway

 

Technounity (Техноюники) | Инновационный кластер Техноюнити в Зеленограде, Московский регион

Инновационный территориальный кластер ЗелАО, специализирующийся на микроэлектронике и высокотехнологичных направлениях разработки и производства.  Основной специализацией кластера TechnoUnity являются инновационные технологии наукоемких отраслей: комплексные технические IT-системы на базе электронных приборов и аппаратов, электронная и радиоэлектронная аппаратура, микро- и нано технологии. Географически кластер локализован в пределах ЗелАО, а компетенции города ориентированы на сквозной цикл подготовки кадров, проектирования, производства и реализации продукции. 

http://www.technounity.ru 

Technounity (Техноюники) | Инновационный кластер Техноюнити в Зеленограде, Московский регион

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см. также Фотографии ChipExpo-2018. Часть 1 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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19.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 1 / MForum.ru

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