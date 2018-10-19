ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 1

MForum.ru

ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 1

19.10.2018, MForum.ru

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Выставка ChipExpo-2018 неприятно поразила немноголюдностью. И это при том, что на выставке представлены далеко не только участники рынка полупроводников, здесь немало и производителей радиоэлектронной аппаратуры, и торговых предприятий. И не только посетителей мало, даже некоторые владельцы стендов не проявляли особой активности, а то и отсутствовали - совсем или временно. Тем не менее, мы прошлись по выставке, уделяя особое внимание стендам российских компаний. 

 

АИБИ (IBGS) | ООО "АИБИ" ООО "ОЭС", С.Петербург

Компания располагает полным технологическим циклом создания оптоэлектронных приборов, включающим выращивание гетероструктур методами жидкофазной эпитаксии (LPE) и газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (MOCVD), фотолитографию, сборку и тестирование. Выпускаются светодиоды, лазеры и фотодиоды для средней инфракрасной области (1600-5000 нм), а также изделия на их основе.

http://www.ibsg.ru/ 

 Энергетическая электроника | НПО "Энергетическая электроника", Воронеж

 

Альфа-Комплект СИ | ООО Альфа-Комплект Сертификационные испытания, Москва

Проведение сертификационных испытаний.  

http://alfakomplekt-ecb.ru 

Альфа-Комплект СИ

 

Астрон | АО "ОКБ Астрон", Москва

Разработка и производство гражданских и военных систем, в основном на базе терагерцевого излучения. Тепловизоры, тепловизионные модули, детекторы, мультиспектральные камеры и т.п. Выращивание монокристаллов германия и кремния методом Чохральского диаметром до 500 мм. 

http://astrohn.ru/  

Мегарон | ООО Мегарон, С.Петербург

 

Атлант | ОАО Завод Атлант 

см. Радиоэлектронные технологии

http://www.zavodatlant.ru 

 

Бурый медведь, С.Петербург

Онлайн-магазин. Разъемы, соединители, кабель, шнуры, инструмент, приборы, стяжки, компоненты РЭА и так далее. 

http://www.brownbear.ru/ 

Бурый медведь

 

КолорЭлектроникс | ООО "КолорЭлектроникс", Москва

Основным направлением деятельности Компании является разработка и изготовление пленочных (мембранных) клавиатур и лицевых панелей приборов, для самых разных отраслей промышленности. Производственная база в Москве, 100% продукции выпускается «под заказ», по предоставленному техническому заданию. 

http://www.colorel.ru/ 

КолорЭлектроникс | ООО "КолорЭлектроникс", Москва

 

Конкур Электрик, Москва

специализированный дистрибьютор электромеханических и электронных компонентов в России и СНГ. 

  • элементы защиты Littelfuse и Thinking Electronic,
  • электромеханические реле и термопринтеры Fujitsu Components,
  • разъемы Valukumpu Oy,
  • электролитические конденсаторы Shelcon,
  • микросхемы Flash-памяти Winbond,
  • чипы и модули DRAM-памяти Delson Technology,
  • а также сенсорные панели различных технологий (Fujitsu Components, Zytronic, X-tra touch, Nexio, Vtouch).

http://www.konkurel.ru/ 

Конкур Электрик, Москва

 

Копир | Завод Копир, г.Козьмодемьянск

см. Радиоэлектронные технологии

http://www.zavod-kopir.ru

 

Кремний Эл | ЗАО "Группа Кремний Эл, Брянск

предприятие по выпуску микроэлектроники для оборонно-промышленного комплекса (ОПК); объем выпуска продукции - 3.7 млрд (+40% в 2017 году). В 2018 году запланирован выпуск первой продукции бытовой микроэлектроники на закупленной в Южной Корее производственной линии.

Кремний Эл | ЗАО "Группа Кремний Эл, Брянск

На выставке ChipExpo-2018 компания представила, в частности, такие свои разработки, как:
-  линейные стабилизаторы напряжения положительной и отрицательной полярности с максимальными выходными токами от 100 мА до 1.5 А
серии 5321ЕН0XX;
- линейные стабилизаторы напряжения серий 5121ЕНхх, 5321ЕРхх,
- линейный стабилизатор напряжения с дополнительной функцией управления 5300EX025 ;
- усилитель рассогласования со встроенным источником опорного напряжения 5300EX035

 

Мегарон | ООО Мегарон, С.Петербург

Разработка и производство различных устройств электропитания - источников питания, стабилизаторов, зарядных устройств, приборов автоматического контроля сети, терморегуляторов, блоков автоматики, а также других устройств промышленного и бытового назначения.

http://www.megaron.su 

Мегарон | ООО Мегарон, С.Петербург

 

ММП-Ирбис | ЗАО ММП-Ирбис, Москва

Компания основана на основе договора с AT&Power Systems, США. Проектирование, разработка и поставка устройств силовой электроники под требования заказчика, поставка модульных источников питания, монтируемых на печатную плату, для построения децентрализованных архитектур систем электропитания. 

http://www.mmp-irbis.ru/content/e-sources/ 

Мегарон | ООО Мегарон, С.Петербург  

 

Морион | АО "Морион", С.Петербург

Разработка, производство, монтаж и обслуживание телекоммуникационного оборудования. 

https://www.morion.ru/ 

Морион | АО "Морион", С.Петербург

 

Николь | ГК "Николь", С.Петербург

Разработка и производство современных устройств ввода и отображения информации. Это практически все виды клавиатур: пленочные, пьезо, силиконовые, кнопочные, комбинированные, устройства управления курсором: сенсорные манипуляторы типа TouchPad, оптические системы, трекболы, cистемы управления и компоненты для дисплейных комплексов: предэкранные панели управления типа TouchScreen, элементы подогрева дисплеев и ЖК-матриц, экранные обрамления со встроенными клавиатурами. Мы так же разрабатываем различные типы контроллеров, которые в сочетании с нашими системами ввода и отображения информации позволяют создавать системы управления для различных комплексов, в т.ч. и специального назначения. 

http://www.aonikol.ru/ 

Кремний Эл | ЗАО "Группа Кремний Эл, Брянск

 

Платан, Москва

Поставщик электронных компонентов. Есть представительства в крупных городах России

http://platan.ru/ 

Платан, Москва

 

Прогресс | АО "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс" , Москва

Дизайн-центр по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы;
Участник и исполнитель по ряду государственных программ;
Межотраслевой центр проектирования СБИС типа "Система на Кристалле" (SoC);
Разработчик и производитель ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников, микрорадиоэлектронной аппаратуры

Входит в холдинг "Росэлектроника".

НИИМА Прогресс

 

Протех | ООО ПРОТЕХ, Москва 

Компания «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ» выступающая на российском рынке под брендом «ПРОТЕХ» известна как поставщик решений в области разработки и реализации комплексных проектов по оснащению и модернизации научно-производственных предприятий и сервисных центров. Обратившись в нашу компанию, заказчик получит помощь в создании технического задания, учитывая все особенности технологического процесса производства необходимого для правильного выбора оборудования. 

https://www.protehnology.ru/ 

Протех | ООО ПРОТЕХ

 

Протон-Импульс | ЗАО "Протон-Импульс", Орел

Разработка и производство электронных компонентов и устройств, светодиодные лампы и твердотельные реле 

http://proton-impuls.ru/ 

Энергетическая электроника | НПО "Энергетическая электроника", Воронеж

 

Пятое поколение | ОКБ "Пятое поколение", Москва

Компания занимается разработкой малых космических аппаратов, приборов для космической техники и радиационностойких чипов.

https://vk.com/space_okb  

ОКБ "Пятое поколение"

 

Радиотесткомплект | ООО "Радиотесткомплект", Москва

Компания ООО «Радиотесткомплект» осуществляет комплексные поставки кабельно-проводниковой продукции, электронных компонентов и оборудования отечественного и импортного производства. 

http://www.rtccom.ru/ 

Радиотесткомплект

 

Радиоэлектронные технологии | Концерн Радиоэлектронные технологии

Атлант | ОАО Завод Атлант; http://www.zavodatlant.ru 

Копир | Завод Копир, г.Козьмодемьянск; http://www.zavod-kopir.ru 

Элекон | ОАО "Завод Элекон", Казань; http://www.zavod-elecon.ru

Электродеталь | ОАО "Карачевский завод Электродеталь", г.Карачев; http://www.electrodetal.com

Электросоединитель | ОАО Электросоединитель, г. Уруссу; http://www.ao-es.ru 

Концерн Радиоэлектронные технологии

 

СЭПО-ЗЭМ | Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения", Саратов

Производство и монтаж печатных плат

http://www.sepo.ru/pcb/ 

СЭПО-ЗЭМ

 

Тестприбор | АО "Тестприбор", Москва

Компания работает в сферез разработок, поставок и испытаний такой продукции, как электронно-компонентная база, металлокерамические и металлостеклянные корпуса, экранирующие материалы, контрольно-измерительное оборудование. 

http://www.test-expert.ru/ 

Тестприбор | АО "Тестприбор", Москва

 

Униведа | ООО "Униведа" | САПР микроэлектроники и оптоэлектроники для ВУЗов, Москва

Университетские пакеты САПР изделий микроэлектроники и оптоэлектроники по договору с Европрактис, IP-блоки от CAST Inc. 

https://univeda.ru/ 

Униведа | ООО "Униведа" | САПР микроэлектроники и оптоэлектроники для ВУЗов, Москва

 

Ферриты TMM-Ferrite.ru | АО "Технология магнитных материалов", Астрахань

Производство ферритовых изделий. 

http://tmm-ferrite.ru/ 

Ферриты TMM-FERRITE.RU

 

Элвис | АО НПЦ Элвис, Электронные вычислительно-информационные системы), Зеленоград, Московский регион

Компания занимается разработкой микросхем, в частности, микропроцессоров (SoC), а также системами видеонаблюдения на основе компьютерного зрения (Элвис-Неотек). "Элвис-неотек" выпустил, в частности, инженерную партию микропроцессора ELISE со встроенной возможностью анализа видеопотока с камер. 15-ядерная система на кристалле по технологии 28 нм, 1.6 млрд транзисторов.

http://elvees.ru/ 

Энергетическая электроника | НПО "Энергетическая электроника", Воронеж

 

 

Элекон | ОАО "Завод Элекон", Казань

см. Радиоэлектронные технологии

http://www.zavod-elecon.ru

 

Электродеталь | ОАО "Карачевский завод Электродеталь", г.Карачев

см. Радиоэлектронные технологии

http://www.electrodetal.com

 

Электросоединитель | ОАО Электросоединитель, г. Уруссу

см. Радиоэлектронные технологии

http://www.ao-es.ru

 

ЭлТест. Испытательное оборудование, С.Петербург

АО «НПЦ ЭлТест» с 2003 года, проводит исследования и методические разработки в области качества и надёжности электрорадиоизделий (ЭРИ). В составе предприятия аттестован Квалифицированный Поставщик электронной компонентной базы( ЭКБ ) и Испытательная лаборатория проводящая квалификационные, периодические, граничные, отбраковочные, сертификационные испытания электрорадиоизделий отечественного (ЭРИ ОП) и иностранного производства (ЭРИ ИП). Также предприятие проектирует и изготавливает испытательное оборудование: Камеры тепла-холода КТХ, Камеры термоциклирования КТЦ, Стенды электротермотренировки и испытаний на безотказность НИС-50-14,а также специализированную оснастку для проведения испытаний и измерений изделий электронной техники. Наше оборудование спроектировано с учётом требований ОСТ 11 073.013-2008 , ГОСТ РВ 20.57.416-98 и ГОСТ 20.57.406-81. Имеется возможность аттестация оборудования на право применения в сфере обороны и безопасности.

http://www.est-test.ru/ 

ЭлТест. Испытательное оборудование, С.Петербург

 

Энергетическая электроника | НПО "Энергетическая электроника", Воронеж

НПО «Энергетическая электроника» — крупнейший российский разработчик и производитель систем электропитания промышленного и специального назначения, объединяющий предприятия с почти двадцатилетней историей. В состав объединения входят четыре конструкторских бюро в Воронеже и Москве, две производственные площадки, научно-технический и учебный центры, исследовательские лаборатории, дистрибьюторская компания. В состав объединения входят: ООО "АЕДОН", ООО КВ Системы; ООО Энергетическая электроника;  ООО "Прайм Компонент"; ООО "Спецсистемы электропитания"

https://ecb-enel.ru/   и   https://npo-enel.ru/about/

Энергетическая электроника | НПО "Энергетическая электроника", Воронеж

 

SD Service Devices | ООО "Группа СД", Мытищи, Московский регион

Контрактное производство печатных плат и сборка на производственных площадках в Юго-Восточной Азии и России. 

http://service-devices.com/index.php/contacts 

SD Service Devices | ООО "Группа СД", Мытищи, Московский регион

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